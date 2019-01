Annuncio

Per i seguaci di Vasco Rossi sarà un appuntamento imperdibile. È arrivata la notizia che ufficializza quello che prima era solo un rumor non confermato. La data zero del ‘Vasco Non Stop 2019’ [VIDEO] si terrà il 27 maggio a Lignano Sabbiadoro, nello stadio Teghil.

Il rocker di Zocca comincerà ufficialmente a Lignano la serie di nove concerti estivi, date attesissime dal popolo sterminato dei suoi seguaci. Gli show si terranno a Milano nello stadio San Siro e poi alla Fiera di Cagliari.

Accompagneranno Vasco in questa avventura i musicisti Stef Burns e Vince Pastano (chitarre), Claudio “Gallo” Golinelli (basso), Matt Laug (batteria), Frank Nemola (tromba), Alberto Rocchetti (tastiere) e la polistrumentista Beatrice Antolini.

La data zero a Lignano Sabbiadoro

Già in passato la location friulana aveva ospitato delle ‘prime’ dei tour di Vasco Rossi, e sembra che il cantante non abbia intenzione di interrompere questa tradizione. I biglietti si potranno acquistare sul sito Viva Ticket e presso i rivenditori autorizzati. I fan di Vasco, iscritti al club ufficiale 'il Blasco', come di consuetudine avranno a disposizione una prevendita esclusiva riservata a loro. Inoltre, come gli scorsi anni, la data zero verrà preceduta da un sound check esclusivamente riservato agli iscritti del fan club, i quali potranno prenotare un posto speciale a partire da fine febbraio. A questo proposito, lo staff di Vasco comunica che il sound check - in caso di forza maggiore o impedimenti tecnici - potrà essere cancellato anche all’ultimo momento.

Il tour di Vasco prosegue a Milano e a Cagliari

Dopo l’appuntamento di Lignano Sabbiadoro, Il Blasco e la sua band si esibiranno allo stadio San Siro. Le date dei concerti in programma sono l’1, il 2, il 6, il 7, l’11 e il 12 giugno. Una piccola nota: questi concerti di Vasco rappresentano il record di show replicati al Meazza. E, inutile dirlo, fino a quest’anno il record apparteneva sempre al rocker di Zocca.

Dopo le serate milanesi il Blasco volerà in Sardegna, dopo nove anni dai suoi ultimi concerti sull’isola. Si esibirà a Cagliari il 18 e il 19 giugno.

L’attesa è grande per tutti gli amanti del rock e per i seguaci di Vasco. Nel tour non mancherà l’ultimo singolo del Blasco dal titolo ‘La verità' e tutte quelle canzoni che da sempre sono presenti nei concerti del rocker, come 'Vita spericolata', 'Albachiara', 'Siamo solo noi', 'Sally', e tanti altri successi che sono diventati ormai patrimonio della musica leggera italiana e inni di intere generazioni.