Tutto pronto per il 69esimo Festival di Sanremo, uno dei grandi appuntamenti di spettacolo del Belpaese che si terrà nello storico Teatro Ariston. Come sempre saranno milioni gli italiani che si incolleranno al teleschermo per guardare la kermesse canora, ognuno con i suoi gusti musicali e ognuno anche con i suoi favoriti per la vittoria finale. I pronostici non sono mai semplici, ma sono le quote dei bookmakers a darci delle indicazioni su chi siano i favoriti della vigilia.

Il Festival di Sanremo, ricordiamolo, si terrà da martedì 5 a sabato 9 febbraio. E' in quest'ultimo giorno che verrà incoronato il vincitore. Quest'anno a condurre il festival saranno Claudio Bisio e Virginia Raffaele, ovviamente insieme al direttore artistico Claudio Baglioni.

Tutti i favoriti del Festival

I bookmakers non sembrano avere dubbi, è Ultimo il grande favorito per la vittoria del Festival di Sanremo. Il cantautore romano lo scorso anno si è imposto nella categoria "Nuove proposte" con "Il ballo delle incertezze" e quest'anno potrebbe fare il bis, ma questa volta tra i big della canzone italiana. In lizza per la vittoria però sembra esserci anche un altro cantautore in rampa di lancio come Irama, molto apprezzato soprattutto dal pubblico giovanile. Nel novero dei grandi favoriti rientra anche Il Volo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble del resto sanno benissimo quale emozione si prova a vincere a Sanremo, visto che si sono imposti nel 2015 con "Grande amore". Quote più alte per altri due grandi interpreti della canzone italiana come Daniele Silvestri e Nek, che ad ogni modo rientrano nel lotto dei primi favoriti per il trionfo sanremese.

I possibili outsider di Sanremo

Come possibili outsider di questo Festival ci sono prima di tutto due donne, due grandi interpreti della canzone italiana. Arisa e Loredana Bertè sono pronte a proporci la loro musica e sono tra le prime quote in doppia cifra, seguite da Simone Cristicchi e Francesco Renga. Tra i nomi nuovi, magari meno conosciuti dal grande pubblico, ci sono da seguire soprattutto Enrico Nigiotti e Motta. Chi sono invece gli artisti che hanno meno chance di vittoria? Anche in questo caso le quote dei bookmakers sono lineari: Anna Tatangelo e gli Ex-Otago, stando ai pronostici della vigilia, non sembrano avere molte possibilità di vincere questo Festival. Ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo, per adesso non ci resta che goderci questo spettacolo.