I Grammy Awards 2019, che si terranno a Los Angeles domenica 10 febbraio, due settimane prima della premiazione degli Oscar 2019, saranno condotti da Alicia Keys presso lo Staples Center della capitale del cinema mondiale.

L'attesa per questa premiazione si fa sempre più attesa, essendo il principale premio in ambito musicale a livello internazionale, e quest'anno si è deciso di scegliere come conduttrice della notte dei Grammy una delle cantautrici più famose del momento.

Alicia Keys condurrà i Grammy Awards 2019

Alicia Keys ha annunciato ufficialmente la sua conduzione dei Grammy Awards 2019 attraverso un video sui social network, una scelta che è stata spinta principalmente dalla Recording Academy, ossia la società che si occupa dell'organizzazione della principale nottata della musica al mondo.

Alicia si è ovviamente detta estremamente felice di essere stata scelta come conduttrice, affermando di essere pronta ad organizzare una miriade di cose per la presentazione e di non vedere l'ora che il pubblico possa ammirarle.

Non si poteva scegliere cantante migliore, dati i suoi 15 Grammy Awards, tra i quali quello di "Miglior artista esordiente" nel 2002, un premio che ha colto perfettamente le capacità della cantante.

I cambiamenti dell'edizione 2019 dei Grammy Awards

Quest'edizione dei Grammy ha introdotto diverse novità rispetto al passato, prima delle quali l'espansione delle categorie principali. Nelle quattro categorie "Record of the Year, Song of The Year, Abum of the Year e Best New Artist", infatti, da quest'anno ci saranno otto candidati invece che cinque, come in tutte le precedenti edizioni dei Grammy.

Si tratta, ovviamente, di una scelta fatta allo scopo di dare una maggior visibilità e possibilità a tutti i diversi generi musicali, allargando la platea di possibili premiati.

Un'altra grossa novità è l'annuncio di Neil Portnow, il presidente della Recording Academy, riguardo alla sua carriera: il 2019 sarà il suo ultimo anno alla Recording Academy e, quindi, l'ultimo anno in cui guiderà i Grammy. Diciamo che si tratta anche di una conseguenza delle polemica nelle quali Portnow è finito per l'edizione dei Grammy Awards 2018.

Nello specifico, le accuse riguardavano l'esclusione a priori degli artisti hip-hop e una scarsa rappresentazione del genere femminile (accuse per le quali, molto probabilmente, sono state ampliate le categorie principali dei Grammy), oltre che delle accuse di distrazione di fondi alla MusicCares, un'associazione di carità, per quanto la notizia sia stata subito smentita.