L’attrice americana Krysten Ritter rivela di essere una neo-mamma proprio la notte degli Oscar 2019 attraverso i social network esclamando “Surprise!” e mostrando una foto con il bel pancino in vista al fianco del suo compagno Adam Granduciel, frontman della band "The War on Drugs".

I ruoli di Krysten

Meglio nota come l'impavida eroina della serie Marvel "Jessica Jones" disponibile su Netflix, la Ritter interpreta un'investigatrice privata con un super-potere, una forza surreale con cui combatte gli antagonisti malvagi che incontra nel corso delle due stagioni fin ora pubblicate.

I fans della dark lady super-affascinante aspettano con ansia il debutto della terza stagione a cui l'attrice stava ultimamente lavorando, ma Netflix purtroppo ha già annunciato ufficialmente lunedì 18 febbraio che non ci sarà prossimamente una quarta stagione.

Iconico il suo outfit che richiama alla mente il personaggio di Jessica, composto da chiodo di pelle, blue jeans e anfibi neri tanto quanto la sua chioma, che le donano un fascino rocker proprio come il ruolo del suo compagno nella vita reale. L'abbinamento è stato riprodotto da molte followers durante le feste di Halloween americane e l'attrice orgogliosa più volte ha ri-postato nei social le rispettive foto.

Krysten raggiunse la notorietà vestendo i panni di Jane Margolis, la fidanzata di Jesse Pinkman nell'epica serie televisiva Breakind Bad, durante la seconda e terza stagione, dove interpreta la vicina con problemi di tossicodipendenza nonché proprietaria di casa di Jesse.

Per il red carpet degli Oscar ha scelto il rosso

La vediamo invece sul red carpet con un lungo vestito rosso sangue a trama floreale su base color carne in pendant con il rossetto e in aggiunta un paio di vistosi orecchini, conservando comunque il suo fascino tenebroso.

L'aderenza dell'abito che le abbraccia con sinuosità la sua silhouette lascia perfettamente intravedere la sua gravidanza, ormai in stato avanzato.

I molteplici talenti di Krysten Ritter

Oltre ad essere modella e attrice la Ritter debutta anche come scrittrice di un romanzo thriller "Bonfire", che è stato tradotto anche in lingua italiana con il titolo "Il grande fuoco".

Non resta che augurarle buona fortuna e aspettare di vederla di nuovo all'opera, visto che il suoi personaggi dalla forte personalità rimangono sempre impressi nella mente dei serie-dipendenti.