Grande notizia per tutti i fan e i collezionisti dei Pink Floyd: in occasione della prossima edizione del Record Store Day, prevista per il prossimo 13 aprile, verrà pubblicata in vinile una nuova edizione rimasterizzata del secondo album dei Pink Floyd, A Saucerful of Secrets, pubblicato nel 1968 dall'etichetta Columbia.

La nuova uscita

Il secondo disco dei Pink Floyd vede la partecipazione congiunta in fase di scrittura di Syd Barrett e di David Gilmour, anche se per pochi mesi, prima dell'uscita definitiva di Barrett dal gruppo che aveva fondato pochi anni prima: in vista dell'edizione 2019 del Record Store Day, che ogni anno è l'appuntamento fisso per tutti gli appassionati di vinili e di musica, l'album è stato rimasterizzato in vinile a partire dal mix mono analogico originale utilizzato nel 1968.

L'album sarà a disposizione in un numero limitato di copie a partire dal prossimo 13 aprile, in vinile nero 180 grammi, con una busta interna di colore nero di poliestere che contiene la riproduzione fedele della copertina del disco.

A Saucerful of Secrets

L'album è stato registrato tra l’agosto e l’ottobre 1967 e, in una seconda fase, tra il gennaio e l'aprile del 1968 presso gli studi di Abbey Road e Sound Techniques Studios di Londra: la partecipazione di Barrett risulta difficoltosa, e il fondatore veniva considerato un peso nella fase in studio. Nonostante questo, la sua partecipazione avviene nei brani Jugband Blues, che egli stesso ha scritto e cantato, in Remember a Day, in cui Barrett suona la chitarra, nella mistica Set the Controls for the Heart of the Sun e Corporal Clegg.

Questi ultimi due brani vedono tutti i membri dei Pink Floyd suonare insieme in studio.

L’album, per quanto riguarda il sound, contiene sonorità sognati e psichedeliche, lunghi e avvolgenti strumentali, che testimoniano il lato folle della band inglese. come la canzone omonima di undici minuti. Continua il sogno psichedelico del primo disco, The Piper at the Gates of Dawn, arricchito da nuove sperimentazioni.

La copertina del disco è il primo progetto dei creatori Aubrey Powell e Storm Thorgerson dello studio Hipgnosis con i Pink Floyd e fu il primo lavoro di un sodalizio destinato a diventare di enorme successo, grazie a copertine celeberrime come Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals, solo per citarne alcune, che hanno reso lo stile dei Pink Floyd unico, divenendo esse stesse forme artistiche da vedere e ammirare.