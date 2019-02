Annuncio

Annuncio

Sta per iniziare la 91^ edizione della Notte degli Oscar 2019 che si terrà presso il Dolby Theatre di Los Angeles. La consegna dei premi avverrà nella notte tra il 24 e il 25 febbraio, avendo in Italia una distanza oraria pari ad 8 ore.

Questa edizione è stata sin da subito ricca di polemiche, prima fra tutte l'assenza del presentatore, per la prima volta nella storia degli Oscar. Era stato scelto infatti l'attore statunitense Kevin Hart che però ha dovuto rinunciare al prestigioso incarico, dopo che sono circolate sul web delle frasi omofobe che lo stesso aveva scritto qualche anno fa.

Roma e La favorita si presenteranno con 10 nomination a testa. Seguiti da A Star Is Born e Vice.

In Italia l'evento si potra' seguire su Sky Cinema Oscar a partire dalle 22.50 e in chiaro su Tv8 dalle 23.40.

Annuncio

Tutti i protagonisti arriveranno al Thetre quasi due ore prima della premiazione, per foto e interviste di rito.

Sarà una grande notte e, per chi non può seguirla in diretta, potrà seguire noi di Blasting News. A partire dalle 23.30, infatti, potremmo seguire le premiazioni, le nomination e tutti i retroscena di questa fantastica Notte degli Oscar 2019 sino alla fine.

Non perdetevi il nostro appuntamento.