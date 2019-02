Annuncio

Chiara Ferragni si è fatta un nuovo tatuaggio. Da poco arrivata a Los Angeles per partecipare alla serata di premiazione degli Oscar 2019, ha deciso di tatuarsi il viso del figlio Leone Lucia Ferragni sulla mano. Il bimbo è nato a marzo dello scorso anno, proprio negli States

Il tatuaggio ispirato a un disegno fatto da alcuni fan

Nel disegno, fatto per lei dalla pagina Instagram ''Se i quadri potessero parlare Ferragnez'', si vede il piccolo Leone con le sembianze di un putto antico. Il figlio dei Ferragnez, capelli biondi e gli occhi azzurri, sembra aver preso tanto da mamma e papà.

L'imprenditrice digitale, conosciuta in tutto il mondo, ha voluto condividere con i fan il nuovo tattoo su Instagram mettendo sia la foto con il risultato finale sia una ig stories.

Lei stessa ha ammesso di essere arrivata a quota 27 di tatuaggi, ma rimane ancora abbastanza indietro in confronto al marito Fedez che al contrario più volte ha ammesso di aver perso il conto dei suoi.

"My little angel Leo is on my hand now. Can you believe this is my 27th tattoo?'', questa la didascalia che ha scelto la Ferragni sopra alla sua foto.

L'immagine pubblicata in sole 7 ore ha raggiunto più di 500 mila like e 3000 mila commenti. Nulla di nuovo visto che l'influencer vanta oltre 16 milioni di followers su Instagram e ogni foto che mette ha un animo di 300mila like.

Non sono mancate come sempre le critiche nei confronti della ragazza, che spesso viene attaccata per il suo modo di gestire il figlio e il matrimonio. Tutto sommato Chiara Ferragni sembra ormai abituata anche se delle volte decide di rispondere a tono.

Le critiche contro l'influencer

Non passa mai troppo tempo da una critica all'altra. C'è chi le scrive di essere una pessima madre, chi le dice che la tata è migliore di lei, che certe foto non sono adatte ad una mamma. Ma, se da un lato una piccola parte di persone usa i social per offenderla, molti altri la vedono come esempio e stimolo per raggiungere i propri obiettivi.

D'altronde, la ragazza a soli 31 anni ha raggiunto livelli davvero alti. È considerata dal Financial Times la settima donna più influente nel mondo della Moda, posizionandosi non troppo lontano dalla regina dei social Kim Kardashian, ma superando la cantante Rihanna.

Non solo musa di tanti brand, ma anche stilista. Sta crescendo, infatti, il suo marchio Chiara Ferragni Collection, che con il logo che rappresenta il suo occhio blu, sta aprendo store in tutto il mondo.