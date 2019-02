Annuncio

Annuncio

Accade una volta all'anno, ma la preparazione e l'attesa vibrano nell'aria mese dopo mese. Manca solo un giorno alla 91esima edizione della Notte degli Oscar, che si svolgerà al Dolby Theatre di Los Angeles. Una notte magica, che in America viene vissuta [VIDEO] nelle prime ore del pomeriggio, infatti alle 15 inizia la famosa sfilata sul red carpet, di tutte le star, ma non solo.

Dall'arrivo dei partecipanti al Theatre passano di rito due ore, prima che inizi la premiazione più attesa dell'anno, dato che tutti i presenti amano lasciarsi immortalare da fan e fotografi accorsi per loro. Una novità rispetto agli anni scorsi è la totale assenza dell'ufficialità di un presentatore fisso, anche se sul social network Instagram, qualcosa pare trapelare.

Annuncio

I nomi confermati

Pronostici a parte, le star confermate, chiamate sul palco più amato dagli amanti del Cinema americano, saranno lo Chef José Andrés, Dana Carvey, Queen Latifah, il deputato del congresso John Lewis, Diego Luna, Tom Morello, Mike Myers, Trevor Noah, Amandla Stenberg, Barbra Streisand e Serena Williams.

Nessun mistero neanche per i volti noti che presenteranno candidati e vincitori, ne citiamo alcuni solo per rendere l'idea: la giovanissima Elsie Fisher, l'amato dal pubblico Michael B. Jordan che recentemente ha interpretato Donnie Creed, la vincitrice Oscar Helen Mirren, il cantante (e molto altro) Pharrell Williams, Krysten Ritter, amata in "Breaking Bad", Paul Rudd, il giovane Paride in Romeo+Juliet, Jennifer Lopez, [VIDEO] che non ha bisogno di presentazioni, lo spagnolo Javier Bardem, vincitore dell'Oscar per "Non è un paese per vecchi", il "Black Panter" Chadwick Boseman, Emilia Clarke de "Il trono di spade", e tanti altri.

Annuncio

I migliori video del giorno

Le nomination sono tantissime, cinque per tutte le categorie, che sono:

miglior film

regia

attrice protagonista

attore protagonista

attore non protagonista

attrice non protagonista

sceneggiatura originale

sceneggiatura non originale

film straniero

film d'animazione

montaggio

scenografia

fotografia

costumi

trucco e acconciature ( con soli tre candidati )

effetti speciali

sonoro

montaggio sonoro

colonna sonora originale

canzone

documentario

cortometraggio documentario

cortometraggio

cortometraggio d'animazione

Una serata molto lunga eppure mai noiosa, seguitissima da tutto il mondo. Se non si è fatto in tempo a comprare un biglietto per un volo diretto per L.A. (Los Angeles) come la Ferragni

non c'è da disperarsi: c'è canale TV8 che dalle 23:40 di domenica trasmetterà in chiaro l'evento, visibile anche sulla piattaforma streaming dello stessa emittente; stesso dicasi per Sky, che dalle 22:50 su canale 304 e su Sky Uno due ore più tardi, renderà lo stesso servizio, e sarà disponibile anche su SkyGo.