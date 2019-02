Annuncio

Annuncio

Nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 febbraio, a Los Angeles, si è svolta la cerimonia degli Oscar, trasmessa in Italia da Sky e visibile in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre. Molte le personalità attese a calcare il famoso red carpet di questa prestigiosa manifestazione che premia i migliori film dell'anno secondo l'industria americana del Cinema. Molti i momenti importanti di questa edizione, ma in particolare ha fatto parlare molto l'atteso duetto tra Lady Gaga e Bradley Cooper con la canzone Shallow, pezzo forte della colonna sonora del film A Star is Born, che vede i due artisti protagonisti della pellicola.

Lady Gaga e Bradley Cooper: sguardi complici e molto intimi durante il duetto di Shallow

Durante la loro performance live in molti hanno notato sguardi complici e d'intesa tra i due, quasi come se non avessero dismesso i panni di Ally e Jackson, i personaggi da loro interpretati nel film e tra i quali nasce una love story. I due sono sembrati molto vicini e intimi durante l'esibizione, tanto da far vociferare in molti di un presunto flirt.

Annuncio

Voci alimentate da alcune indiscrezioni trapelate pochi giorni fa sulla rottura del fidanzamento tra Lady Gaga e Christian Carino che sembrano trovare fondamento anche dalla mancanza dell'anello al dito della pop star e dal misterioso tatuaggio del pentagramma postato sui social dalla stessa Lady Gaga che, per alcuni, nasconderebbe un messaggio d'amore segreto per Bradley Cooper.

Oscar 2019: l'abbraccio tra Lady Gaga e Irina Shayk

Al termine della loro intensa esibizione ha fatto parlare molto anche l'abbraccio tra Lady Gaga e Irina Shayk, moglie di Bradley Cooper, da molti interpretato come un modo per mettere a tacere i rumors sul flirt fra i due artisti. Nella notte che li ha visti protagonisti Lady Gaga e Bradley Cooper escono anche da vincitori con l'Oscar per la migliore canzone originale, scritta dalla stessa Lady Gaga in collaborazione con Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt.

Annuncio

La pop star, per questa vittoria, ha voluto ringraziare la sorella, la famiglia e Bradley Cooper, rivelando che il segreto del successo è "il numero delle volte che sei in grado di rialzarti dopo le cadute". Cooper non vince invece l'Oscar come migliore attore protagonista, che va a Rami Malek (che cade dal palco dopo la consegna della statuetta), protagonista di Bohemian Rhapsody. La statuetta per il miglior film va a sorpresa a Green Book di Peter Farrelly.