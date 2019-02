Annuncio

Rami Malek è il vincitore dell'Oscar come miglior attore protagonista. La sua splendida interpretazione in Bohemian Rhapsody lo aveva decretato tra gli attori favoriti, anche se al momento della premiazione, l’attore è apparso visibilmente meravigliato ed emozionato nel ricevere l’ambito premio a lui assegnato. Dal palco si è rivolto affettuosamente alla madre e nel suo discorso ha ricordato il padre, morto prima che potesse vedere la sua affermazione come attore di successo.

Malore per Rami Malek

Malek dopo l’assegnazione dell’Oscar, come miglior attore protagonista, ha avuto un leggero malore ed è caduto subito dopo la cerimonia. È stato immediatamente soccorso e sottoposto ad accertamenti da parte dei medici, ma si sarebbe subito ripreso dal piccolo malore, molto probabilmente causato dall’emozione, proseguendo la serata che lo ha visto protagonista di una vittoria che ha significato per lui un grande traguardo non solo personale ma proiettato anche in un momento storico importante.

Lʼattore protagonista di ‘Bohemian Rhapsody’ sottolinea che insieme a lui è stato premiato un film girato sulla vita di una grande star della musica che nonostante le problematiche legate alle sue origini e alla sua omosessualità è stato capace di vivere la sua incredibile vita riuscendo, soprattutto, a rimanere sempre se stesso. La premiazione, continua l’attore, evidenzia il bisogno della società di identificarsi in storie 'difficili' come quella di Freddie Mercury che al di là delle difficoltà e delle discriminazioni sociali è riuscito a farcela e a diventare l’artista che ancora oggi tutti amano in tutto il mondo.

Rami Malek: chi è il vincitore dell’Oscar come miglior attore protagonista

‘Sono il figlio di immigrati egiziani e una parte della mia storia si sta scrivendo adesso.

Non potrei essere più grato, per aver creduto in me’. Queste le parole dell’attore che, visibilmente emozionato, ha ricevuto il premio come attore protagonista per la sua interpretazione in Bohemian Rhapsody. Rami Malek ha 37 anni e ha origini egiziane e greche, ha un fratello gemello ed una sorella maggiore. Prima del grande successo ha fatto tanto Cinema ma anche tanta tv e le sue prime esperienze per la televisione lo hanno visto nel cast di ‘Una mamma per amica’. In un primo momento il film ‘Bohemian Rhapsody’ che narra la storia del gruppo musicale dei Queen, avrebbe dovuto avere Sacha Baron Cohen come attore protagonista nel ruolo di Freddie Mercury. Ma, a quanto pare, la rinuncia dell’attore e la conseguente scelta di Rami Malek, ha aperto all’attore di origini egiziane la strada all’Oscar come miglior attore protagonista.

Figlio di genitori immigrati egiziani, particolare che ha voluto sottolineare nel suo discorso alla premiazione degli Oscar e che lo accomuna, in qualche modo, alla vita del grande cantante dei Queen che ha lottato per gran parte della sua vita con la sua identità e le sue origini legate a quelle dei suoi genitori appartenenti all'etnia parsi e originari di una regione dell'India. Dotato di una grinta e di una esuberante personalità, Freddie Mercury è ricordato dalla storia della musica per il suo incredibile talento e la potenza della sua voce che lo hanno reso una leggenda unica nel panorama degli artisti più influenti e amati della storia del rock.