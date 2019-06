Le avventure dell'ultima supereroina Marvel stanno per concludersi. Su Netflix, infatti, la terza stagione di Jessica Jones arriverà il prossimo 14 giugno ma purtroppo saranno gli ultimi episodi in assoluto. E mentre lo show si appresta a concludersi, i fan si domandano solo una cosa: David Tennant ci sarà?

Secondo la showrunner Melissa Rosenberg potrebbe esserci la possibilità che non sia ancora arrivato il momento "per dirgli addio". L'attore che interpreta l'antagonista, chiamato Kilgrave, potrebbe dunque fare la sua comparsa durante anche un solo episodio, così come ha fatto nella stagione precedente.

David Tennant tornerà?

David Tennant sembra comunque essere passato oltre. Disponibile su Amazon Prime Video, Good Omens è la nuova serie tv che lo vede nei panni di un interessante demone. E se dovesse essere previsto un suo ritorno in Jessica Jones, lui rivela di non saperne nulla: "Magari qualcun altro interpreterà il mio personaggio!" ha scherzato "Sarei furioso". Già in precedenti dichiarazioni, infatti, si era capito che non ci sarebbe stato ma non c'è ancora nessuna certezza, almeno fino a quando non lo vedremo sul piccolo schermo.

La conclusione dello show, secondo l'attore, è stata degna quindi no, "non c'è stata nessuna sorpresa". Inoltre ciò che sta attuando Netflix in questo periodo potrebbe avere a che fare in parte sicuramente con la Marvel ma anche con il nuovo progetto intitolato Disney+.

I sostenitori della serie tv sono in fibrillazione per la sua conclusione. Appuntamento dunque su Netflix il prossimo 14 giugno. Sebbene manchi ancora un po' di tempo, sicuramente il vuoto che lascerà Jessica Jones sarà incolmabile, soprattutto se David Tennant non ha in programma di passare nemmeno per un saluto.

Quello di Kilgrave è infatti uno dei personaggi "cattivi" meglio riusciti di sempre, per questo tanti fan stanno già iniziando a lamentarsi. In aggiunta, dopo la cancellazione di Daredevil, Iron Fist e Luke Cage, questa sarà l'ultima serie Marvel ambientata in questo preciso universo quindi i prossimi anni la situazione potrebbe essere un po' silenziosa dal punto di vista "eroico".

Intanto però è dunque in arrivo questa terza e purtroppo ultima stagione sperando in tante belle sorprese piacevoli, interessanti e divertenti.

Di certo si può dire che Krysten Ritter, che sta per diventare di nuovo mamma, farà uno splendido lavoro anche da sola. Oltre che in Jessica Jones, si può ricordare l'attrice per i suoi ruoli in Veronica Mars, Non fidarti della str*** dell'interno 23 e nelle opere cinematografiche I love shopping, Lei è troppo per me e tantissimi altri prodotti di qualità.