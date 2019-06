Tra ieri e oggi Gemitaiz e MadMan sono entrati nella storia del Rap, ma anche e soprattutto della musica italiana. Da oggi infatti sono loro i nuovi detentori del record nazionale di streaming in 24 ore per un singolo brano, precedentemente detenuto da Mahmood con il brano 'Soldi' e prima ancora da altri artisti, spesso e volentieri strettamente legati alla scena rap – a conferma di come ormai sia questo il genere di riferimento a livello nazionale, non solo per le nuove generazioni – come Salmo, Ghali e Sfera Ebbasta.

Allo scoccare della mezzanotte tra giovedì e venerdì Gemitaiz e MadMan hanno pubblicato su tutte le principali piattaforme di streaming il brano 'Veleno 7', settimo capitolo di una saga di featuring tra i due rapper, iniziata ormai diversi anni fa, ed entrata ampiamente nella storia del rap italiano, non certo da ieri.

Gemitaiz e MadMan: i numeri da record di 'Veleno 7'

Le aspettative per il risultato del settimo capitolo della saga erano sicuramente elevate, ma sono state in ogni caso superate da una quantità di ascolti che non ha precedenti, letteralmente, nella storia della musica italiana: oltre 1.800.000 streaming in sole 24 ore.

Gemitaiz, MadMan e la cover di Veleno 7

A completare l'exploit di Gemitaiz e MadMan con Veleno 7 anche l'inaspettato 31esimo posto raggiunto nella classifica mondiale di Spotify, anche in questo caso si tratta di record italiano.

Ampiamente superato quindi il precedente record di Mahmood, che il cantante milanese aveva ottenuto il giorno seguente alla sua, ottima, prestazione all'Eurovision Festival, durante cui aveva portato a casa un onorevolissimo secondo posto.

'Soldi', nonostante la spinta internazionale di un evento così prestigioso, si era però fermata a 'soli' 1.500.000 streaming in 24 ore.

La musica sta cambiando, in tutti i sensi

Il risultato raggiunto da Gemitaiz e MadMan appare ancor più clamoroso tenendo conto della natura della canzone in questione: 'Veleno 7' è infatti un pezzo rap senza fronzoli, ammiccamenti al pop o alla musica commerciale, e soprattutto senza un inciso melodico orecchiabile.

Da ieri dunque, un brano senza ritornello è il pezzo più ascoltato in streaming in 24 ore nella storia della musica italiana. Un qualcosa del tutto impensabile fino a soli cinque anni fa, un dato clamoroso ed emblematico di quanto lo scenario musicale italiano sia cambiato più negli ultimi cinque anni che nei precedenti 25, dominati sempre e comunque dal pop, all'epoca imposto dallo strapotere di radio, stampa e televisione.

Ora però la musica è cambiata – in tutti i sensi – dato che il web, i social e le piattaforme di streaming hanno letteralmente scardinato i paradigmi preesistenti nel mercato discografico, rendendolo sicuramente più meritocratico e dando la possibilità a chiunque abbia qualcosa da dire di mettersi in gioco. Oggi, grazie a Gemitaiz e MadMan, ne abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione.