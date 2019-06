Ieri sera è andato in onda il concertone Radio Italia Live su Canale Nove del digitale terrestre. L'evento è stato trasmesso dal Foro Italico di Palermo. Tra gli artisti che si sono esibiti nel capoluogo siciliano anche Fiorella Mannoia che è stata protagonista di un episodio spiacevole, scivolata sul palco proprio come accaduto a Gianni Morandi lo scorso anno. Al contrario di quest'ultimo, l'artista non è precipitata giù dal palco, ma ha rischiato di farsi davvero male. Tra l'altro la Mannoia si era tolta le scarpe proprio per evitare l'inconveniente, ma a quanto pare la contromisura non ha avuto l'effetto sperato.

Fiorella Mannoia ironizza dopo la caduta: 'Furba a togliermi le scarpe'

Fiorella Mannoia ha fatto vedere a Palermo la sua eleganza da "signora della musica italiana". La cantante romana, ma di origini siciliane ha eseguito il suo repertorio di poesie, tra cui "Il peso del coraggio" fino all'evergreen "Come si cambia". Durante l'esecuzione del suo nuovo singolo "Il senso" è stata vittima di uno scivolone sul palco umido, facendo preoccupare i fan.

Nonostante ciò, da vera combattente ha ripreso la sua performance ed ha rassicurato tutti dicendo: "Non mi sono fatta niente". Alla fine ha anche ironizzato sulla sua disavventura facendo divertire i fan: "Sono stata furba a togliermi le scarpe!". Una battuta che ha sdrammatizzato un po' quest'episodio non molto piacevole.

Sono tanti i fan che hanno commentato l'accaduto: "Mannoia si toglie le scarpe.

Corre. Scivola e cade. Inizia a cantare sorridendo, seduta per terra, senza tentennare un secondo. Molti cuori per lei. (Dice ok non mi sono fatta niente)" ha scritto un utente su Twitter. "Ogni anno sempre una nuova caduta, prima Gianni Morandi ora Fiorella Mannoia. Chi il prossimo anno?" ha commentato un altro.

Fiorella e il suo nuovo album 'Personale'

Lo scorso marzo Fiorella Mannoia ha rilasciato il suo nuovo album intitolato "Personale".

Composto da tredici brani: tredici storie che raccontano consapevolezze e riflessioni introspettive, sull'umanità, sull'esistenza e sui sentimenti sotto ogni sfumatura e non solo. Hanno collaborato all'ultimo lavoro discografico della cantante Federica Abate, Amara, Luca Barbarossa, Giulia Anania, Bungaro, Antonio Carluccio, Cesare Chiodo, Ivano Fossati, Marialuisa De Prisco, Cheope, Daniele Magro, Rakele e Zibba. La stessa Mannoia ha dichiarato durante una sua intervista: "Questo disco è qualcosa di umile e personale".

Inoltre è frutto di un progetto che rafforza il racconto delle canzoni, dove trovano spazio fotografie realizzate dalla stessa Mannoia in diverse parti del mondo. Una passione, quella della fotografia, che l'artista ha approfondito di recente e condiviso tramite i suoi social.