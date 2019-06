Quando Vasco Rossi ha annunciato il Vasco Non Stop Live 2019, in particolare le quattro date allo Stadio San Siro di Milano, i biglietti venduti in sole due ore sono stati 180.000. Poi da quattro gli appuntamenti sono diventati sei, e i tagliandi venduti sono saliti a 300.000.

Le città scelte per questo tour sono state due, Milano e Cagliari, due realtà che non erano presenti nel Vasco Non Stop Live 2018. In un vecchio post su Instagram, infatti, il rocker di Zocca aveva detto di volersi "togliere qualche sassolino dalla scarpa".

In occasione della conclusione dei sei concerti di Milano andrà in onda in prima serata, lunedì 17 giugno su Canale 5, uno speciale condotto da Gerry Scotti con immagini inedite del primo concerto a San Siro del 1990.

Vasco Non Stop Live 2019: la scaletta di San Siro

Vasco Rossi non solo si è esibito per sei volte al Meazza in sole tre settimane, ma ha anche presentato una scaletta con ben trenta canzoni, tra successi del passato e quelli di oggi: "Qui si fa la Storia" è stato il primo pezzo, subito dopo l'intro.

Da questo momento il concerto è andato avanti da "Mi si escludeva" a "Ti taglio la gola", passando per "Buoni o Cattivi", "La Verità", "Quante volte", "Cosa succede in città", "Cosa vuoi da me", "Vivere o niente", "Fegato, fegato spappolato", "Asilo Republic", "La fine del millennio", "Interludio", "Portatemi Dio", "Gli spari sopra", "C'è chi dice No", "Se è vero o No", "Io No", "Domenica lunatica".

Lo spettacolo è poi proseguito con "Rewind", "Vivere", "La nostra relazione", "Tango della gelosia", "Senza parole", "Sally", "Siamo solo noi", "Vita spericolata" e "Canzone".

"Albachiara" è stato l'ultimo pezzo, e dal palco sono partiti fuochi d'artificio a rendere ancor più memorabile la serata.

Proprio nei giorni in cui è stato a Milano, Vasco Rossi ha ricevuto dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) un riconoscimento speciale per i quarant'anni di "Albachiara". Infatti era il 7 agosto 1979 quando il Blasco depositò il brano.

Vasco Rossi arriva a Cagliari

Ora tocca alla città sarda, dalla quale Vasco manca da un po' di tempo: "La Sardegna rappresenterà una grande sfida; sull'isola sarà trasferita, infatti, l'intera gigantesca produzione da stadio via terra e via mare con 50/70 bilici adibiti al trasporto del solo palco". Così è stato annunciato il ritorno dell'artista emiliano in terra sarda in occasione dei due concerti-evento che si terranno il 18 e 19 giugno presso l'Arena Grandi Eventi Fiera.

"Anche a Cagliari il concerto avrà le stesse identiche caratteristiche di quello di San Siro. Riuscire a portare sull'isola la produzione intera è già un successo, era una sfida e io sono un amante delle sfide. La missione è compiuta".