Secondo le ultime indiscrezioni, la sesta edizione del reality estivo Temptation Island sarebbe dovuta partire dal prossimo lunedì 17 giugno, cioè una settimana dopo rispetto alla finale del Grande Fratello 16 (il reality condotto da Barba D'urso, vinto dalla 21enne Martina Nasoni). Ma la rete Mediaset ha deciso di rinviare la messa in onda del programma televisivo a data da destinarsi e il prossimo lunedì proporrà uno speciale sul cantante Vasco Rossi.

Pubblicità

Pubblicità

Inoltre, non c'è ancora nessuna certezza nemmeno per la messa in onda della prima puntata il 24 giugno.

Intanto, le sei coppie che prenderanno parte a questa sesta edizione sono già state svelate e sono già anche iniziate le registrazioni delle loro avventure all'interno del villaggio turistico a 5 stelle in Sardegna. Sull'isola le coppie vivranno in due villaggi turistici separati insieme a tentatori e tentatrici e, proprio in questo frangente, scopriranno se la loro storia è giunta ai titoli di coda.

Temptation Island 2019: slitta la data di messa in onda per lo speciale su Vasco Rossi

Anche quest'anno, per la sesta volta consecutiva, al timone del reality ci sarà l'ex gieffino Filippo Bisciglia. I fan del programma non vedono l'ora di scoprire la data della prima puntata, perché ormai, da sei anni a questa parte, non è più estate senza il viaggio nei sentimenti.

Le sei coppie di Temptation Island

La prima coppia che prenderà parte al reality di Canale 5 è quella formata da Katia e Vittorio. La coppia ha deciso di partecipare al programma televisivo perché al momento lui prova un sentimento più forte rispetto a quello della sua ragazza.

Pubblicità

Katia ha infatti dichiarato: "Io penso prima a fare le cose che fanno bene a me stessa e poi a tutti gli altri".

La seconda coppia è quella formata da Andrea e Jessica. I due hanno deciso di partecipare a Temptation dopo che lei all'ultimo momento ha annullato il loro matrimonio a data da destinarsi. Il motivo è proprio che non è più sicura di essere innamorata del suo ragazzo. Poi ci sono Sabrina e Nicola che voglio utilizzare quest'esperienza per valutare se vale ancora la pena andare avanti con il loro rapporto, vista la differenza d'età.

Invece, Ilaria e Massimo dovranno fare i conti con l'immaturità di quest'ultimo. Ilaria è convinta che il suo ragazzo non sia in grado di costruire una famiglia perché troppo immaturo. Infatti, per Massimo è importante riuscire a giocare una partita alla Playstation in tutta tranquillità.

La quinta coppia è composta da Arcangelo e Nunzia. La mora ha affermato che il legame tra i due non è stabile perché lui l'ha tradita tante volte. Arcangelo dal canto suo ha dichiarato che Nunzia è la ragazza della sua vita.

Pubblicità

Ma essendo la vita una sola, non vuole avere un'unica ragazza. Infine, l'ultima coppia è formata da Cristina e David, già noti al pubblico perché arrivano direttamente dal trono over di Uomini e Donne.