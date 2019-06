Dopo il singolo Luna e sole uscito il 14 giugno è pronto il disco di esordio di Zoda: esce oggi, 21 giugno, in versione digitale, CD e deluxe autografata.

UFO è il titolo del primo album di Zoda che si compone di 7 tracce con le produzioni di Sick Luke, Big Fish, NKO, Andry the Hitmaker e Low Kidd. Si tratta di un viaggio introspettivo nella mente del giovane artista, classe 1996, che tocca diversi argomenti sociali importanti: bullismo, noia, alienazione, omologazione. Sono temi che Zoda confessa di aver vissuto spesso in prima persona, anche se adesso per lui è un momento più sereno.

Zoda ha attraversato anche periodi difficili

Nel suo periodo buio, Daniele Sodano ha dovuto combattere contro la depressione cercando di comprenderla e di non lasciarsi travolgere dalla totale negatività a cui porta. Uscire dal tunnel gli ha fatto sentire il dovere di parlare di alcune tematiche nella società odierna che molto spesso porta i giovani all'alienazione. C'è molta difficoltà oggi ad uscire dal mondo virtuale e questo album è proprio un percorso all'interno della profondità della vita terrena.

In Black window si parla di femminicidio, un tema forte e purtroppo sempre attuale. Il brano parte con 40 secondi di musica prima che si senta la voce del rapper, per accompagnare l'ascoltatore nella storia. Il video del pezzo ha l'atmosfera cupa dell'argomento trattato: un amore che degenera in follia. Per Zoda non c'è odio senza amore e viceversa: i due sentimenti per il rapper sono due facce della stessa medaglia.

Zoda si dice molto soddisfatto del suo nuovo lavoro e delle collaborazioni che lo hanno aiutato a preparare i pezzi.

Nei suoi sogni c'è un feat con Salmo, il suo maestro e l'artista che stima di più nel mondo del Rap. In questa estate Zoda sarà impegnato nella promozione del disco in tutta Italia per poi iniziare il vero tour di Ufo in autunno.

Il disco è stato pubblicato con un libro che idealmente rappresenta il capitolo successivo di questo racconto che tratta di una personalità aliena in viaggio sulla terra iniziato con i due videoclip Balla e Luna e sole girati con Alessandro Murdaca.

Chi è Zoda, da Youtuber ad artista

Daniele Soldano ha iniziato la sua carriera da giovanissimo, diventando uno degli youtuber più seguiti in Italia. Ha recitato come protagonista nel film Game Therapy e ha partecipato in una serie MTV.

Il rapper di Latina non rinnega il suo passato da gamer e da youtuber, ma spera che adesso venga riconosciuto anche a livello musicale, nonostante sia difficile ignorare i pregiudizi di una buona fetta di pubblico.

Zoda ha iniziato a farsi strada nel mondo della musica pubblicando i due singoli Comete e Black Window per Jive Records, il noto marchio di Sony Music. Con Comete arriva una visione più positiva della vita, invece con Black Window c'è un clima decisamente più oscuro.