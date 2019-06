Un post pubblicato da Salmo nel primo pomeriggio di oggi sta letteralmente monopolizzando le cronache del Rap web italiano, suscitando estremo entusiasmo ma aprendo anche e soprattutto una lunga serie di interrogativi tra supporter, curiosi e addetti ai lavori.

'Nuovo Album', il post di Salmo che ha infuocato il rap-web

Il rapper olbiese classe 1984 ha infatti pubblicato un post, a dir poco essenziale, in cui ha scritto semplicemente 'Nuovo Album'.

Oltre a questa immagine – che ad un'ora dalla pubblicazione ha già superato i 300.000 like, ovvero una media di mi piace per minuto assolutamente fuori dal comune per gli standard di Instagram in Italia – il rapper ha diffuso una storia in cui è possibile vederlo a lavoro in studio, accompagnata dalla scritta "Non siete pronti".

Ovviamente questa circostanza non sta necessariamente a significare che Salmo sia effettivamente in procinto di pubblicare un nuovo album solista, è ovviamente un'ipotesi plausibile, ma sicuramente non l'unica.

I dubbi di pubblico e addetti ai lavori

Almeno per il momento sono infatti troppo pochi i dettagli forniti dal rapper: non c'è una data, un titolo, un'indicazione che vada oltre il post, a dir poco scarno, pubblicato nel primo pomeriggio di oggi, fatta eccezione per la storia Instagram sopracitata, che non basta per avere certezze.

Inoltre, il successo record di Playlist – pubblicato nel novembre del 2018, ma ancora incredibilmente ai piani alti della classifica FIMI – sembra troppo fresco per dare spazio ad un nuovo progetto solista.

Molti utenti online, così come svariati autori delle webzine che quotidianamente seguono e riportano le mosse dei principali attori del rap game made in Italy, stanno quindi ipotizzando che Salmo sia effettivamente in procinto di pubblicare un nuovo progetto, ma non si tratterebbe di un album solista.

Le ipotesi dei fan: album di coppia, MM4 e Bloody Vinyl 3

Qualche giorno fa infatti, Nitro Wilson, amico e compagno di crew di Salmo – probabilmente il volto più rappresentativo di casa Machete subito dopo il rapper sardo – ha tolto tutti i post dalla sua pagina Instagram, aggiungendo nella descrizione la frase 'Lavori in corso'.

Si tratta di una mossa non casuale in ambito musicale, non solo nel rap. La storia recente insegna infatti che togliere tutti i post, nella maggior parte dei casi, rappresenta il preludio all'annuncio di un album.

Sta quindi per arrivare un album di coppia tra Salmo e Nitro ? La speranza di tanti è proprio questa. Qualcuno fa però notare come Nitro e Salmo non siano stati gli unici artisti di casa Machete a lasciare indizi sull'imminente pubblicazione di un nuovo lavoro: anche Dani Faiv ha infatti recentemente annunciato novità per il prossimo futuro.

Inevitabile a questo punto prendere in considerazione l'ipotesi che stia per essere pubblicato un disco collettivo, potrebbe trattarsi del 'Bloody Vinyl' volume tre, o del quarto capitolo del Machete Mixtape. Al momento purtroppo è impossibile affermare con certezza cosa accadrà, ciò che c'è di certo é che i fan sono in già in delirio, dato che, anche se non sappiamo precisamente cosa, qualcosa in casa Machete sta sicuramente per succedere.