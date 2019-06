A Tuturano, piccola frazione a sud di Brindisi, è arrivato nuovamente il momento del Torneo della Civetta, giunto quest'anno all'edizione numero 19. Si tratta di un'importante manifestazione culturale che rievoca la donazione del "vicus Tuturanus" da parte del Conte Goffredo di Conversano e di sua moglie, la contessa Sichelgaita, nell'anno 1097.

Il manoscritto che testimonia il fatto storico è conservato attualmente nella Biblioteca arcivescovile Annibale De Leo, sita proprio a Brindisi nei pressi del Duomo.

Quest'anno la kermesse sarà ancora più grande, essendo previsti ben 500 figuranti e 12 gruppi storici provenienti da tutta la regione Puglia, ma anche da altre parti d'Italia.

Il 19 giugno scorso, il presidente della Pro Loco Italo Guadalupi ha presentato assieme alle autorità l'evento presso la splendida cornice di Palazzo Granafei-Nervegna, edificio storico tra i più belli del Comune capoluogo, e già sede di alcuni uffici dell'amministrazione comunale nonché di un info-point turistico.

Il progetto 'Il nuovo Torneo della Civetta'

Quest'anno l'evento si è ulteriormente arricchito di alcuni importanti progetti collaterali che hanno l'obiettivo di far conoscere soprattutto alle giovani generazioni il passato della frazione. Infatti l'organizzazione ha approntato un laboratorio di marketing territoriale, mirato all'acquisizione di conoscenze di base per l'elaborazione di un piano turistico.

Una delle novità previste quest'anno sarà l'utilizzo della tecnologia attraverso il wall mapping che valorizzerà la torre medievale di Sant'Anastasio, situata nella piazza principale della frazione brindisina.

Si tratta di un edificio risalente al XIII secolo, che recentemente è stato anche restaurato e che presto sarà visitabile per tutta la cittadinanza. La Pro Loco riporta che sulla torre saranno proiettate immagini dal forte impatto emozionale. Chi parteciperà alla manifestazione potrà ascoltare, dunque, per la prima volta in assoluto, un inaspettato conte Goffredo in 3D nelle vesti di cantastorie. Ospite della serata sarà Antonio Stornaiolo, popolare membro del duo barese Toti e Tata, il quale nel corteo storico che si dipanerà per le vie della cittadina interpreterà proprio Goffredo da Conversano.

Intrattenimento, identità e cultura

La manifestazione si propone da sempre come un vero e proprio trait d'union tra la storia attuale della cittadina e il suo passato. Quest'anno si è tenuto anche il progetto denominato "Il nuovo Torneo della Civetta: un ponte tra passato e futuro" che sarà ripetuto anche in futuro allo scopo di destagionalizzare l'evento, lavorando proprio sulle nuove generazioni.

Il presidente Guadalupi è davvero molto soddisfatto per quanto fatto finora.

Sono stati organizzati anche tanti altri laboratori e iniziative, tra le quali ricordiamo "La civetta parlante-ascoltiamo le storie dei nonni" e "La civetta volante", durante il quale è stato ideato un vero e proprio fumetto storico, basato su documenti esistenti. L'appuntamento è quindi per domani pomeriggio a partire dalle ore 19:00 quando prenderà il via il corteo storico. Poi, dalle 20:30, nello splendido scenario della rinnovata Piazza Regina Margherita, ci saranno gli spettacoli medievali che catapulteranno la frazione ai fasti dell'Anno Mille.