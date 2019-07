L'estate è ormai arrivata e la città di Bologna si riempie di rassegne interessanti: una di queste è l'Oltre Festival, che si terrà al Parco delle Caserme Rosse a partire da oggi 3 luglio e fino a domenica 7 luglio.

Cinque giorni riservati alla musica con un programma che varia dal cantautorato, indie, rock, rap, fino alla trap di nuova generazione, il tutto in un nuovo anfiteatro estivo che vuole divenire un centro riferimento della proposta artistica e culturale della città.

L'Oltre Festival ha scelto per quest'occasione le Caserme Rosse di via Corticella, ex campo di concentramento degli anni della Seconda Guerra Mondiale, con il preciso obiettivo di accendere i riflettori su un'area suburbana, di far rinascere un territorio poco visitato e di condurre i patiti di musica all'esterno delle mura del centro.

Gli obiettivi e le novità dell'Oltre Festival di Bologna

L'ideatore dell'Oltre Festival Giacomo Adelizzi ha dichiarato che l'obiettivo dell'iniziativa è quello di promuovere la musica in un parco che è stato uno scenario importante di concerti e spettacoli davvero memorabili: "Avevamo intezione di realizzare rassegna musicale differente che a Bologna non si fosse ancora vista.

Questo evento si giova della contributo di molte società private e associative che appartengono al territorio e che desiderano fare delle Caserme Rosse un luogo dinamico della struttura cittadina di Bologna", ha aggunto Adelizzi ai microfoni de Il Resto del Carlino.

Inoltre, sono previste due aree concerti, una interamente gratuita ed accessibile, l'altra a pagamento nelle prime tre serate della rassegna e con costi che vanno dai 22 a 50 euro più i diritti di prevendita per abbonarsi.

Per chi ha intenzione di trascorrere una giornata di relax al parco, a partire dalle 16:30 sarà aperta Oltre Village, un'area che metterà a disposizione street food, musica, mercatini d'antiquariato, attività sportive e molto altro ancora.

Gli artisti che si esibiranno sul palco dell'Oltre Festival 2019

Il palco dell'Oltre Festival di Bologna, sarà calcato da artisti conosciuti e meno conosciuti del panorama della musica italiana. Il 3 luglio e il 4 luglio saranno dedicati esclusivamente alla scena rap e trap con Noyz Narcos, Ernia, Rkomi, Speranza, Franco126 e Mecna.

Venerdì 5 luglio, sabato 6 e domenica 7 saranno serate riservate agli artisti indie rock, pop e del rap emergente con Francesco Motta, Murubutu Giorgio Canali & Rosso Fuoco, Clavdio, Nostromo, Margherita Vicario, Fosco17, Gente, Massimo Pericolo, Edo Ferravamo, Bowland, Viito, Dola e Irbis37.

Insomma una rassegna che invita a tutti ad andare oltre le barriere, per conoscere e riuscire ad apprezzare la particolarità di vari generi, sonorità e stili del tutto innovativi del panorama musicale.