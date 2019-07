Rocco Hunt lascia la musica. E' questo il clamoroso annuncio che il giovane cantante campano ha fatto poche ore sulla sua pagina ufficiale Instagram, dove ha spiegato con un post i motivi che lo hanno spinto a prendere questa drastica decisione che ha lasciato senza parole i suoi numerosissimi fan. Un lungo post-sfogo, dove Rocco dice che lo stanno privando della sua libertà e che per questo motivo ha deciso di gettare la spugna e di darla per vinta a chi sta mettendo i bastoni tra le ruote alla sua musica.

L'annuncio di Rocco Hunt che spiazza i fan: 'Lascio la musica, è la decisione più onesta da prendere'

Rocco ha proseguito dicendo che ormai sono anni che annuncia ai suoi fan l'uscita del nuovo album, ma per un motivo o per un altro, non è mai riuscito a 'partorirlo'.

'Siamo cresciuti insieme attraverso la mia musica', ha proseguito Rocco nel suo post su Instagram, ringraziando così i suoi fan che l'hanno fatto sempre sentire a casa in qualunque posto si fosse esibito.

Proprio perché in questi anni si è creato questo rapporto così viscerale che Rocco ha sentito la necessità di comunicare ai suoi ammiratori che non se la sente più di continuare e per questo motivo intende lasciare un buon ricordo di lui.

Il cantante sostiene di avere molte pressioni e 'forse è arrivato il momento di mollare tutto' per darla vinta a tutte quelle che persone che sperano nella fine della sua musica.

Il giovane rapper campano ha poi parlato di "aspettative che per il momento non riesce a mantenere", ribadendo la sua volontà di mollare la musica. Un messaggio che ovviamente non è passato inosservato e in queste ore la notizia data dallo stesso Rocco ha subito fatto il giro del web e della rete, finendo sulle prime pagine dei vari siti e quotidiani nazionali.

Tanti messaggi d'affetto per Rocco Hunt da parte dei fan e dei colleghi

Tanti i messaggi di amici e colleghi che hanno commentato il post Instagram di Rocco, per chiedergli ulteriori delucidazioni. Tra questi vi è Nino D'Angelo che ha domandato a Rocco cosa fosse successo, ma anche i Boomdabash che invece gli hanno chiesto di 'tirare fuori la bomba', ossia il nuovo album. Per il momento, però, il cantante ha preferito non fornire ulteriori dettagli su questa decisione.

E pensare che soltanto lo scorso sabato sera Rocco Hunt si è esibito dal vivo durante la tappa campana del 'Jova Beach Party', il tour estivo di Jovanotti che ha fortemente voluto il rapper sul palco. Un'esibizione molto apprezzata dal pubblico e anche dallo stesso Rocco, il quale non ha potuto fare a meno di ringraziare Jovanotti per il sostegno e per avergli dato la possibilità di esibirsi dal vivo davanti ad oltre 35 mila spettatori.