I festeggiamenti per Calici di Stelle, la tradizionale rassegna vitivinicola che si tiene ogni anno a Sorso (SS), non ha intaccato la fede e devozione dei fedeli nella Madonna degli Angeli. Nonostante qualche malumore, tutto si è svolto regolarmente facendo prevalere il senso religioso alla parte civile.

La processione

Ieri sera, con un'ora di anticipo, è stata celebrata la S. Messa presieduta dal parroco, don Luca Collu, preceduta dal canto dei secondi Vespri.

Alle 19:00 la processione ha dovuto modificare leggermente il percorso attraversando Piazza San Pantaleo, via Fiorentina anziché via Umberto, via Misor, via Capocorso, via Marte, Piazza Garibaldi, Piazza Marginesu, via Romangia, via Europa, via Cottoni, corso Vittorio Emanuele e rientro in parrocchia. Il corteo religioso è stato accompagnato dalle note della Banda Musicale 'Amici della Musica'.

Il nuovo obriere, Daniele Luccia

Al rientro in parrocchia, il sacerdote ha provveduto alla proclamazione del nuovo obriere per il 2019/2020.

La bandiera raffigurante la patrona dei muratori, Nostra Signora degli Angeli, è passata da Francesco Dettori a Daniele Luccia. Il giovane, visibilmente emozionato, ha provveduto al saluto chinando tre volte la bandiera verso l'altare, il simulacro della Madonna degli Angeli con Gesù e San Francesco e alle altre bandiere presenti. Infine, accompagnato dal comitato e banda musicale al seguito, ha raggiunto la propria abitazione dove ha festeggiato insieme ad amici e parenti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Papa Francesco

Il comitato dei muratori 2019/2020

Il vice obriere sarà Gianni Polo, mentre Augusto Spanu assume il ruolo di cassiere e Danilo Serra segretario. I consiglieri saranno Giovannino Campus, Giovanni Carta, Antonio Dedola, Giuseppe Dedola, Nicola Delrio, Francesco Dettori, Massimo Doccu, Faedda Pietro, Gianni Fini, Giuseppino Meloni, Gianni Polo, Piergiovanni Roggio, Giuseppe Sanna, Nardo Scanu, Augusto Serra, Danilo Serra, Gianmario Serra, Augusto Spanu, Angelo Vacca, Giovanni Zingo, Giuseppe Zingo, Piergiuseppe Zingo e Pino Zingo.

Proseguono i festeggiamenti civili

Con la processione di ieri sono conclusi i festeggiamenti religiosi, iniziati giovedì sera con i primi Vespri seguiti dalla celebrazione eucaristica. Sono proseguiti ieri con la Messa delle 8:00 e 10:30. Poi di sera il canto dei secondi Vespri, Messa e processione.

Ma proseguono anche i festeggiamenti civili. Dopo l'esibizione del Gruppo Folk Romangia e Cecilia Concas, oggi sarà la volta della Sagra del Vitellone con inizio alle ore 20:00.

Poi la conclusione dei festeggiamenti civili con il concerto dei Rock Tales.