Young Signorino continua a far parlare di sé, questa volta non per la sua musica, ma perché ha preso a schiaffi uno spettatore al suo concerto in una discoteca a Fermo, dove il trapper era stato ingaggiato per una serata.

Il cantante dà un ceffone a uno spettatore

Il cantante di Cesena, già noto per il suo carattere irrequieto (ad aprile aveva lanciato il microfono sulla folla), ha ancora una volta scatenato l'indignazione per un gesto durante un suo concerto.

Nel corso della sua esibizione, uno dei ragazzi che erano tra il pubblico, ha iniziato ad inveire nei suoi confronti. Il cantante, poco dopo, ha reagito schiaffeggiandolo davanti a tutti dopo numerose offese.

La situazione è stata poi spiegata attraverso i social. Young Signorino ha pensato di chiarire lo spiacevole episodio con delle stories su Instagram in cui ha affermato di essere stato provocato più volte dallo spettatore.

Il trapper ha aggiunto che si trovavano in uno spazio suo e che il giovane lo ha insultato, per questo ha deciso di zittirlo con uno schiaffo, sostenuto da tutti i fan presenti al concerto.

Il trapper ha voluto sottolineare anche l'assenza di uomini della sicurezza, cosa che l'ha spinto a pensare di doversi difendere da solo dalle offese ricevute. Ha chiesto di non essere provocato, né dal vivo, né sui social network perché altrimenti è normale aspettarsi una sua reazione.

Il cantante ha ricevuto il sostegno dei suoi fan che attraverso i commenti al suo intervento su Instagram hanno descritto la scena a cui hanno assistito durante il concerto. Descrivono una situazione di difficoltà in cui Young Signorino sarebbe stato provocato e insultato per dieci minuti. Nel clima di imbarazzo che si era creato, era chiaro, dall'atteggiamento provocatorio del giovane, che cercasse esplicitamente una reazione da parte del trapper.

Non si hanno notizie del "provocatore", né dichiarazioni che possano dare un'idea completa di quanto sia successo a Fermo. Si conosce solo la versione del trapper e quindi non è facile comprendere la natura del forte gesto.

Il video dell'accaduto

Secondo quanto rilasciato da Young Signorino, se qualcuno lo provoca per diverse volte, lui può subire due o tre volte, ma poi reagisce inevitabilmente.

Il ragazzo lo avrebbe chiamato "anoressico" e avrebbe peggiorato la situazione con altri insulti e mossette per far crollare emotivamente il trapper.

Il video dell'accaduto è stato girato da uno dei fan presenti alla discoteca di Fermo e si è subito diffuso tra gli utenti web. Si può notare chiaramente Young Signorino che interrompe la sua esibizione per avvicinarsi al giovane e prenderlo a schiaffi davanti a tutti.