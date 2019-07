Il Gremio dei Muratori di Sassari, corporazione di lavoratori devoti alla Madonna degli Angeli, si preparano a festeggiare la Patrona con una serie di eventi religiosi che inizieranno il 22 luglio e si concluderanno il 22 agosto, con l'ottava dell'Assunzione di Maria.

La festa religiosa

Lunedì 22 luglio, alle 19:00, verrà celebrata la Messa in onore di Santa Maria Maddalena, compatrona del Gremio. Al termine della funzione presieduta da don Francesco Marruncheddu e animata dal Coro Filarmonico di Sardegna diretta dal maestro Gianni Ovidio Mastino, si procederà all'estrazione della 'Dote degli Angeli'.

Giovedì 1 agosto, vigilia della festa, alle 18:30 verranno recitati i Vespri Solenni seguiti dalla celebrazione eucaristica alle 19:00. Venerdì 2 agosto, festa di Santa Maria degli Angeli, le S. Messe al mattino verranno celebrate alle 8:30 e 11:00. Quest'ultima verrà celebrata solennemente dal Vicario dell'Arcidiocesi di Sassari, mons. Antonio Tamponi. Al termine verrà recitata la formula per lucrare l'indulgenza plenaria. Seguirà la consegna della 'Dote degli Angeli' e nomina dei nuovi soci onorari con la cerimonia dell'Intregu che consiste nell'investitura del nuovo Operaio Maggiore, Antonio Sechi.

Di sera, dalle 18:45, accompagnato dal corpo bandistico Luigi Canepa, si snoderà la processione con il venerato simulacro della Madonna degli Angeli per le vie sassaresi con la partecipazione degli altri Gremi. Al rientro seguirà la cerimonia dell'intronizzazione della Vergine Assunta con il canto dell'Ave Maris Stella. Sabato 3 agosto, invece, alle 8:30 verrà celebrata la Messa di chiusura in commemorazione dei soci e benefattori defunti.

La vestizione del Candeliere dei Muratori

Mercoledì 14 agosto, alle 8:00, S.

Messa in onore di San Massimiliano Maria Kolbe. Al termine benedizione del candeliere. Alle 10:00 avverrà la vestizione in via Maddalena 35, seguita alle 10:30 dalla preghiera comunitaria con la benedizione della bandiera dell'Operaio di Candeliere, Francesco Pettenadu, a cura di mons. Dino Pittalis. La vestizione si concluderà intorno alle 13:00. La sera, dalle 18:00, la tradizionale discesa dei candelieri con partenza da Piazza Castello.

Giovedì 15 agosto, alle 11:00, S.

Messa nella chiesa di Santa Maria di Betlem officiata dall'arcivescovo metropolita di Sassari, mons. Gianfranco Saba. La sera, alle 19:00, con partenza dalla chiesa cattedrale di San Nicola, processione con il simulacro della Vergine Assunta per le vie del centro storico.

Giovedì 22 agosto, infine, alle 19:00 la S. Messa presso Santa Maria di Betlem cui seguirà una processione con il simulacro della Vergine Assunta presso Corso Vico, via XXV Aprile e rientro in chiesa con svestizione del candeliere.