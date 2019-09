I TheGiornalisti, Tommaso Paradiso (voce), Marco Antonio Musella (chitarra) e Marco Primavera (batteria), ci hanno regalato soprattutto negli ultimi anni tantissime canzoni che ci hanno fatto ballare in estate come "Riccione", ma anche innamorare come la romanticissima "Questa nostra stupida canzone d'amore". Si sono piano piano fatti conoscere ed apprezzare dal pubblico e dalla critica collezionando tour e concerti sold out, arrivando fino all'importantissimo e prestigioso Circo Massimo di Roma lo scorso 7 settembre, guadagnando così un posto importante nella musica pop italiana.

Ma proprio il frontman della band Tommaso Paradiso tramite il suo account Instagram ufficiale ha fatto sapere che quello è stato l'ultimo concerto e che per lui ufficialmente i TheGiornalisti non esistono più, ma è subito arrivata la risposta dell'altro membro della band Marco Muselli.

Le dichiarazioni di Tommaso Paradiso

Poche storie su instagram, senza apparire affidando solo alle parole scritte la notizia della fine della band TheGiornalisti e il suo futuro.

Qualche rumors su delle tensioni aveva fatto un po' il giro della rete senza trovare conferma o smentita dagli interessati, ma dalle sue parole si capisce chiaramente che i problemi con la band risalivano a molto prima. Non dà una motivazione e per il momento non si sente di spiegare il perché di tutto e di questa drastica decisione, confessa solo ai suoi followers che è stato male e si è arrivati a questa conclusione.

Precisa di aver sempre scritto e cantato ogni singola nota e che non intende lasciare il mondo della musica ma anzi annuncia anche l'arrivo del primo brano da solista. L'ultima storia "consola" un po' i fan dei TheGiornalisti, infatti Tommaso Paradiso assicura che continuerà a cantare e portare in giro tutte le canzoni che i fan hanno amato da "Io non estito" fino a "Maradona y Pelè" il brano che ci ha accompagnato in questa estate 2019.

La risposta del chitarrista Marco Muselli

Arrivata subito anche la replica di uno degli altri componenti della band, il chitarrista Marco Muselli ha detto la sua tramite la propria pagina personale su instagram, affidando anche lui le sue parole a delle stories. Ci tiene a precisare come prima cosa che: "La decisione di un componente non può vincolare gli altri due. I TheGiornalisti continueranno!".

Più ironiche e aspre le parole che seguono, infatti prende vita l'ipotesi che la motivazione della scelta di Paradiso sia puramente economica e ironizza senza dare maggiori dettagli sulla creazione delle canzoni "...poi se ognuno può scrivere quello che vuole sui social, io dichiaro di aver scritto tutte le canzoni dei Rolling Stones".

Per il momento nessuno dei due ha rilasciato altre dichiarazioni.