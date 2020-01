Il 2020 sta portando tantissime novità nel panorama della musica italiana: in uscita il nuovo album di Elodie, sorprendentemente prima del festival di Sanremo al quale parteciperà, mossa inconsueta per un'artista. Arriva anche a fine gennaio il nuovo album di J-Ax ed in primavera quello di Annalisa, ed anche Ghemon è pronto a regalare nuova musica e non solo ai suoi fan.

'Questioni di principio' il nuovo singolo di Ghemon

L'anno scorso, proprio in questo periodo, vedevamo Ghemon sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo con il singolo "Rose viola", apprezzato dal pubblico e trasmesso dalle radio.

Ed oggi, ad un anno di distanza ecco che arriva su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo "Questioni di principio".

la nuova canzone è stata annunciata dall'artista sul suo profilo ufficiale Instagram, e come si legge nella didascalia non solo canta il brano ma ne è anche l'autore. Ecco il post pubblicato da Ghemon per presentare il primo singolo dell'album in arrivo.

Il nuovo album 'Scritto nelle stelle' ed il 'Scritto nelle stelle tour 2020'

Come detto, il singolo "Questioni di principio" è solo la prima delle novità che riguardano Ghemon in questo 2020, infatti arriverà anche un nuovo album a distanza di 3 anni dall'album "Mezzanotte" che conteneva 14 brani inediti dell'artista.

Il nuovo album si intitolerà "Scritte nelle stelle" e sarà disponibile nelle piattaforme online e nei negozi di dischi dal 20 marzo 2020.

Ghemon come ha fatto sapere negli scorsi giorni, ingannerà l'attesa pubblicando ogni giorno un video sul suo profilo instagram in cui parlerà di una delle canzoni presenti dell'album per far conoscere meglio le tematiche che tratterà. Questo il post in cui parla di questa idea.

E poi subito dopo l'album "Scritto nelle stelle" si parte con il tour.

"Scritto nelle stelle tour 2020" partirà all'inizio di aprile da Napoli per concludersi a Milano a fine mese. Ecco le 9 date per ora ufficiali per tour:

3 aprile - Napoli - Common Ground;

4 aprile - Roma - Orion;

10 aprile - Firenze - Flog;

11 aprile - Bari - Demodè Club;

17 aprile - Treviso - New Age Club;

18 aprile - Brescia - Latteria Molloy;

24 aprile - Bologna - Estragon;

29 aprile - Hiroshima;

30 aprile - Milano - Alcatraz.

I biglietti per tutte le date sono già disponibili ed è possibile trovare tutte le informazioni riguardo il tour e le singole date sui canali ufficiali di Ghemon.

Che dire? Un gran bel ritorno ricco di novità, musica nuova ed occasioni per sentire dal vivo sia i vecchi successi che le canzoni che andremo a scoprire in questi giorni. Un ritorno, che come si capisce dal grande consenso ricevuto online alla pubblicazione delle notizie, i fan aspettavano con ansia.