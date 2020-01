Il 2020 sta portando tante novità nel panorama della musica italiana: nuovo album per J-Ax, primo tour da solista per Tommaso Paradiso, il ritorno del rocker Gianluca Grignani, ma anche nuove collaborazioni e sopratutto un nuovo album per Annalisa.

Non la vedremo sul palco del Festival di Sanremo, ma il nuovo singolo non è l'unica novità che Annalisa ha in programma per questo nuovo anno.

'Vento sulla luna' ed il duetto con J-Ax

Annalisa chiude il 2019 regalando a tutti i suoi fan un nuovo brano inedito, "Vento sulla luna" nel quale duetta con Rkomi.

La canzone continua anche in questo 2020 a raccogliere successi: i fan l'adorano, è in rotazione nelle radio e anche il video viene trasmesso dai canali musicali ed apprezzato.

E nonostante questa collaborazione con Rkomi sia recentissima, ritroveremo Annalisa nell'album in uscita di j-Ax dal titolo "ReAle".

E' stato proprio Ax ad annunciare sul suo profilo Instagram ufficiale la presenza della talentuosa Annalisa nell'album in un brano inedito. La definisce incredibile e dichiara che tutti i brani che ha pubblicato gli sono piaciuti da matti.

Ecco il post pubblicato da J-Ax con la foto ufficiale per presentare la collaborazione.

Come si vede dal post, Annalisa non sarà sola nella canzone ma ci sarà anche Luca Di Stefano, terzo classificato a "All together now" 2019.

Quando scopriremo il titolo? Quando potremo ascoltare questa nuovo e interessante collaborazione? Dal 24 gennaio, quando sarà finalmente disponibile "ReAle" di J-Ax su tutte le piattaforme digitali e nei negozi di dischi.

Manca davvero poco quindi, per questo nuovo singolo. Ma non è l'unica novità per cui i fan della cantante iniziano il conto alla rovescia, infatti anche l'uscita del nuovo album non è lontana.

Il nuovo album di Annalisa

E tutte queste novità hanno entusiasmato i fan, i quali però non vedono l'ora di ascoltare un nuovo album della bella Annalisa. E non tarderà ad essere esaudito questo desiderio: proprio la stessa Annalisa ha parlato del suo prossimo lavoro artistico.

Nessuna data ufficiale e nessun titolo son trapelati, ma sappiamo per certo che uscirà in questa primavera 2020, che è stato un lungo lavoro, ma finalmente si è giunti al termine.

Ancora un po' di mistero sul tutto, ma solo pochi mesi di attesa a quanto pare prima di poter sentire su tutte le piattaforme l'ultimo lavoro di Annalisa.

Per il momento l'appuntamento è a Milano il 4 maggio per il "Party sulla luna", un'ottima occasione per sentire Annalisa dal vivo e tutte le sue canzoni più famose come gli ormai dischi di platino "direzione la vita", "bye bye", "Il mondo prima di te" e il duetto con Mr. Rain "Un domani".