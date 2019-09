Ci sono rockstar il cui nome viene sempre legato al consumo di sostanze stupefacenti: e Steven Tyler, cantante e frontman degli Aerosmith, è senza dubbio una di queste. In una recente intervista il cantante ha parlato di alcuni fatti curiosi avvenuti molti anni fa, in particolar modo delle serate a base di droga passate insieme al celebre attore John Belushi.

Steven Tyler e John Belushi

Steven Tyler, inutile negarlo, ha sempre avuto un passato difficile con la droga.

E nel corso di un'intervista all'Howard Stern Show, celebre programma radiofonico, ha parlato delle serate di eccessi trascorse insieme all'attore John Belushi: 'Mi chiedi se pagavo per avere la droga? Si, ma solitamente erano altre persone ad acquistarla" racconta Tyler. "Spesso passavo le serate con John Belushi, lui riusciva ad andare avanti con la droga per delle ore. Spesso restavo basito nel vederlo sempre in piedi dopo essersi fatto di tutta quella roba.

Alla fine pure io sono finito in riabilitazione".

"Sono quasi morto per 3 o 4 volte" ha aggiunto poi il cantante. "I miei amici mi mettevano in una vasca da bagno piena di acqua fredda per farmi riprendere. In quelle situazioni continui a sniffare e bere e non ti accorgi di quando sta per diventare troppa". Per fortuna il cantante è riuscito a chiudere con gli stupefacenti: tiene molto alla sua forma fisica, e ormai la droga fa parte soltanto del suo passato: "Non sto mai fermo sul palco...mi muovo molto e ciò mi aiuta a restare in forma".

Nel corso della stessa intervista poi Steven Tyler ha parlato anche del suo rapporto con la religione: "Si sono religioso, credo che l'anima nostra vada a finire da qualche parte. Se ho visto qualcosa quando stavo per morire? A dire il vero non credo di essere andato così vicino alla morte, per lo meno non ancora". Diversa invece è stata la sorte toccata al popolare attore John Belushi, protagonista di film come Animal House e Blues Brothers, che è venuto a mancare proprio a seguito di un festino a base di droga, il 5 marzo del 1982 ad Hollywood.

Il tour degli Aerosmith

Fortunamente per gli Aerosmith e per tutti i loro fan, Steven Tyler è riuscito ad uscire dal tunnel della droga ed è sopravvissuto, regalando negli anni a venire grandissime emozioni, in studio e in concerto.

Attualmente gli Aerosmith sono in tour e suoneranno da settembre fino all'estate del prossimo anno a Las Vegas, per una residency che li terrà occupati per molti mesi presso il Park Theater. Il primo concerto è atteso per il prossimo 21 settembre: la band suonerà poi ai primi di ottobre, da metà a fine novembre, ai primi di dicembre, e poi a gennaio, febbraio, maggio e giugno.

In totale ben trentadue concerti per la band di Steven Tyler e Joe Perry.