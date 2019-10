Nei giorni scorsi un annuncio, o meglio, un post a dir poco criptico di Fabri Fibra aveva scosso i numerosissimi fan del Rap di Senigallia e più in generale gli appassionati di rap italiano. L'artista classe 1976 nel pomeriggio di venerdì ha infatti caricato un'immagine sulla sua pagina Instagram che ha entusiasmato i fan: si tratta di un collage che include alcuni pezzi delle cover degli album dell'autore di 'Non Crollo' ed alcune immagini della sua carriera, il tutto accompagnato dall'enigmatica descrizione '2002 - 2020', senza nessun'altra informazione.

Il senso del post di Fabri Fibra di venerdì scorso: '2002-2020'

Sin da subito molti fan, così come buona parte degli addetti ai lavori e la stampa di settore, hanno iniziato ad interrogarsi sul senso del post, formulando diversi ipotesi: secondo qualcuno la grafica era da intendere come l'annuncio di un nuovo album di inediti, secondo molti altri si sarebbe invece trattato di un 'Greatest Hits', ovvero una raccolta con i più grandi successi, realizzati dal 2002 – anno della pubblicazione del primo lavoro ufficiale da solista di Fabri Fibra, ovvero lo storico album 'Turbe Giovanili', ormai un grande classico del rap italiano' – al 2020.

A quanto pare erano valide entrambe le tesi, dato che nelle ultime ore in molti stanno facendo notare come su Amazon siano comparsi diversi annunci relativi alla pubblicazione, in diversi formati, di un progetto discografico di Fabri Fibra intitolato proprio 'Il Tempo Vola, 2002-2020', che conterrà tutti i più grandi successi della carriera dell'artista, ma anche un numero imprecisato di brani inediti (circostanza questa che spiega il significato della seconda data: 2020), nonché cinque tracce registrate in passato ma mai diffuse fino ad ora, le cosiddette 'outtakes'.

I quattro formati di 'Il Tempo Vola, 2002-2020'

Al momento i formati acquistabili sono quattro e il prezzo è variabile in maniera a dir poco significativa: si va dagli abbordabili 24 euro del formato più economico, fino ai 109 euro della 'Super Deluxe Box', che avrà dei contenuti aggiuntivi come una t-shirt, una musicassetta, un VHS dello storico video di 'Applausi per Fibra' e un cd con la versione live di 'Squallor', penultimo album di Fabri Fibra, pubblicato il 7 aprile 2015 .

Questa la descrizione presente sull'annuncio comparso su Amazon: "Fabri Fibra, il rapper italiano più influente degli ultimi 20 anni, pubblica la sua prima raccolta di successi. Il 'Super Deluxe Box': comprende 'Il tempo Vola 2002-2020', 3Cd con tutte le hit degli ultimi 18 anni, tracce inedite e alcune outtakes mai pubblicate, maglietta taglia unica L, un VHS con il videoclip ufficiale di 'Applausi per Fibra', una musicassetta con 5 outtakes mai pubblicate, il Cd di 'Squallor live'.

Molto interessante anche l'opzione da 59 euro, un box inclusivo di ben 19 CD singoli con le hit di Fibra ed alcune rarità.