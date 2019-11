Eleonora Puglia, attrice, giurata di All Together Now e partner di Iago Garcia, si racconta in esclusiva a Blasting News in occasione del suo debutto al Teatro Palladium di Roma con Sancho, scritto e diretto da Lauro Versari.

L'intervista

Come hai vissuto la preparazione dello spettacolo Sancho, che sarà in scena dal 13 al 15 dicembre al Teatro Palladium di Roma?

"Per me è stata un’esperienza formativa al massimo in quanto mi sono ritrovata nelle vesti non solo di attrice, ma anche di aiuto regista, accanto a un 'mostro' del teatro ossia Lauro Versari.

Si può dire che abbiamo lavorato notte e giorno per l’allestimento di questo spettacolo e i risultati si sono visti".

Cosa ti aspetti da questo tuo debutto?

"Mi aspetto una crescita attoriale e che Il pubblico posso apprezzare il significato profondo che, all’interno di Sancho, si dispiega attraverso l’ironia.

Dacci tre motivi per il quale vale la pena recarsi a teatro a vedere il Vostro Sancho.

"Riderete e vi divertirete.

Saranno unite la recitazione, il canto e la danza oltre che l’aspetto circense. Uscirete dallo spettacolo con un bagaglio personale in più".

Puoi raccontarci qualche aneddoto divertente o darci qualche anticipazione sullo spettacolo?

"Eravamo a Brentonico, in Trentino e la squadra era formata da Aldo Rapè, siciliano, Maurizio Bellardibi, romano ed io, emiliana, Lauro invece trentino di origine. Immaginatevi noi tre che cercavamo disperatamente di cenare alle nove di sera"!

Quali sono i tuoi prossimi progetti lavorativi?

"Attualmente sto aspettando delle risposte importanti sul fronte cinema, su due progetti. Inoltre ci sarà l’uscita del mio primo LP a dicembre".

Sappiamo che hai recitato anche in un film horror, puoi raccontarci qualcosa?

"L'ultimo lavoro a cui ho partecipato è stato un film horror, Dirty Fears, diretto da Carlo Fusco con Sokol Martino, Ieva lykos, Michael Madsen e Eric Roberts. Uscirà negli Stati Uniti prima e poi in tutto il mondo".

Sancho al Teatro Palladium di Roma

Sancho, lo spettacolo nel quale si esibirà anche Eleonora Puglia al fianco di altri grandi attori come Aldo Rapè e Maurizio Bellardini, è dedicato a Don Chisciotte ed è stato scritto e diretto da Lauro Versari. Sarà in scena dal 13 al 15 dicembre al Teatro Palladium di Roma e i biglietti sono ancora disponibili.

La trama

Alonso Chisciano, chiamato Don Chisciotte, apparentemente cieco e malato giace a letto da diversi giorni e a fargli compagnia c'è l’inseparabile Sancho Panza. Questo, attraverso ragionamenti, travestimenti e varie provocazioni tenta di "oltrepassare la barriera del linguaggio" e, grazie alla sua personalità originale e fuori dagli schemi, darà vita agli amici più cari dello stesso Alonso. Tra questi il barbiere Mastro Nicola, la magnifica Dulcinea e il curato Pietro Perez. Tutto si svolge nel periodo tra le due grandi guerre del '900 e, mentre diventa popolare la musica jazz, si affermano uomini e politiche che segneranno per sempre la storia.