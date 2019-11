Casting in corso, curati da Cineworld Roma, per una nota fiction. Sono poi tuttora aperte le selezioni per la ricerca di vari artisti, nell'ambito della prossima stagione estiva 2020, per attività da tenersi presso un lussuoso resort in Sardegna.

Una fiction

Per la realizzazione di una nota fiction televisiva, Cineworld Roma cerca ambosessi di nazionalità filippina di età compresa tra 18 e 50 anni. Per candidarsi è necessario inviare (tramite Whatsapp) alcune fotografie e i propri dati al seguente numero telefonico: 349/3118517.

Un lussuoso resort in Sardegna

Sono in corso le selezioni di performers, attori, cantanti, ballerini e artisti vari per la stagione estiva 2020 nell'ambito di un resort extra lusso situato in Sardegna. L'attività lavorativa avrà una durata complessiva di circa quattro mesi (dal 10 maggio al 7 settembre del prossimo anno). I casting si svolgeranno a Roma, presso 'Ex Must' (Via Capistrano, 36), lunedì 13 gennaio 2020 (alle ore 9 le donne e alle ore 10 gli uomini).

A seguire, si terranno selezioni a Milano lunedì 20 gennaio 2020, con gli stessi orari previsti nella Capitale, presso 'Arte Danza Milano' (Via Edolo, 40). Gli artisti devono essere in grado, ognuno con le proprie peculiarità, di cantare, ballare, recitare. Gli interessati devono inviare la candidatura a: artisticteam.fv@gmail.com, inserendo nell'oggetto: 'Casting stagione estiva 2020', aggiungendo il ruolo per cui intendono proporsi.

Oltre ad indicare dati personali e di contatto e ad allegare due foto (primo piano e figura intera) e curriculum, occorre anche precisare se è propria intenzione prendere parte ai casting che si svolgeranno a Roma o a quelli che si terranno a Milano.

Inoltre, i cantanti e i performer devono anche specificare il proprio 'range' vocale. L'eventuale partecipazione alle selezioni verrà poi confermata da una email della produzione.

Possiamo comunque anticiparvi che in sede di casting si terranno prove di danza, improvvisazione, canto e recitazione, ovviamente con le accentuazioni e le caratteristiche specifiche correlate al ruolo per cui ci si propone. In ogni caso, i candidati, saranno tenuti a portare un brano di musica leggera che metta in risalto il livello della propria estensione vocale e una scena recitata (in italiano o in inglese) di durata non superiore a tre minuti.

Può trattarsi sia di un monologo che di un dialogo, ma in questo secondo caso occorre presentarsi accompagnati da una 'spalla' per le battute. Si precisa inoltre che per le prove canore non ė previsto l'uso del microfono (solo base). Consigliamo comunque di far riferimento all'indirizzo email indicato anche per ulteriori dettagli e informazioni.