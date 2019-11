Valentina Martone, giovane attrice partenopea, è una delle figure presenti nel cast del film 'Sono solo fantasmi', scritto e diretto dall'attore comico romano Christian De Sica. Il nuovo lavoro cinematografico, in distribuzione per Medusa nelle sale cinematografiche dal 14 novembre, vede Valentina Martone recitare nei panni di Rosalia, giovane domestica in casa della famiglia De Paola.

'Interpreto il ruolo di una cameriera e segretaria di un'associazione di acchiappa fantasmi'

Come è nata la tua partecipazione al nuovo film di C. De Sica?

"Tutto è iniziato con il provino.

Durante le fasi di preparazione al film, sono stata chiamata per un casting dall'aiutante alla regia. Hanno subito capito che ero la persona giusta per questo personaggio. Brando De Sica, principale aiutante alla regia di suo padre Christian, mi ha confessato che a convincerli a scegliere me è stata la mia minuta costituzione fisica unita ad una schiettezza aggressiva da 'scaricatore di porto'.

Raccontaci un po' di Rosalia, il ruolo che interpreti

"Io e il mio collega Francesco Bruni nel film interpretiamo i giovani camerieri/badanti della famiglia del signor Vittorio De Paola.

Il racconto scenico inizia in seguito alla morte di lui: siamo io e Francesco (che nel film veste i panni di Dante) che convochiamo i tre figli eredi del sig. De Paola per il funerale del padre a Napoli. Man mano che il racconto scenico prosegue, io e Francesco entriamo in scena per collaborare con i tre divertentissimi e scalcinati fratelli De Paola che hanno messo su un'improvvisata società di 'acchiappa fantasmi': aiutiamo come possiamo, io fungo da segretaria e Francesco da autista".

'Un vero onore lavorare con Christian De Sica'

Come ti sei trovata a vestire i panni di Rosalia?

"All'inizio vedevo il mio personaggio come una ragazza un po' ruspante e cafoncella, invece, poi ho compreso che è solo una tipa estrosa, estroversa e stravagante perché si esprime parlando con un curioso e buffo accento 'meridionalese' un po' inventato, una sorta di neo-lingua campana che si avvicina molto di più al pugliese".

Come è stato lavorare sul set con un grande attore come Christian De Sica?

Con 'Sono solo fantasmi' è iniziata la mia prima esperienza nel Cinema. Avevo già recitato in televisione nella fiction di Rai Uno 'Che Dio ci aiuti' assieme alla bravissima attrice Elena Sofia Ricci. Lei è stata molto importante per me: una specie di maestra/madre artistica. Conoscevo già i film di Christian De Sica, soprattutto i cinepanettoni e quando ho appreso la notizia che avrei dovuto recitare con lui sono impazzita per la gioia.

Christian è una sorta di mito per noi ragazzi: mai avrei immaginato di ritrovarmi a lavorare con lui".