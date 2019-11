Casting attualmente aperti, a cura di Cineworld Roma, per la ricerca di figure varie per una fiction, una serie televisiva e un nuovo film. Sono poi tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di ruoli attoriali, sia maschili che femminili, per una una nota trasmissione televisiva di Rai 3.

Cineworld Roma

Sono in corso le selezioni, a cura di Cineworld Roma, per la realizzazione di una importante serie televisiva.

A tale proposito si cerca una neonata di tre mesi. I genitori interessati devono inviare alcune fotografie delle bambina e i propri contatti telefonici a: minori@cineworldroma.com. Sempre Cineworld cerca poi, per una ben nota fiction televisiva, uomini giapponesi di età compresa tra 40 e 55 anni, con domicilio nella Capitale. Le riprese in questione verranno effettuate verso la metà di questo mese di novembre 2019.

Per proporre la propria personale candidatura, Gli interessati devono far riferimento al seguente numero telefonico preposto cui devono inviare, tramite whatsapp, fotografie e dati personali unitamente ai propri riferimenti di contatto.

Infine, in relazione ad un nuovo progetto cinematografico, Cineworld cerca una donna di età compresa tra 27 e 37 anni, con una certa dimestichezza nei confronti della strumentazione utilizzata di frequente nei laboratori di analisi, sia a livello di microscopi che di strumenti similari.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Offerte Di Lavoro

Non verranno ammesse candidate con gel o ricostruzione unghie, o con colpi di sole o meches, così come con tatuaggi. Si richiede la disponibilità a lavorare dall'11 al 15 novembre. Le interessate a candidarsi devono inoltrare con la massima sollecitudine i propri dati personali e di contatto allegando poi due fotografie, di cui una in primo piano e l'altra a figura intera: candidature tramite Whatsapp.

Nonpanic e Rai 3

Per la realizzazione di un nuovo episodio del noto programma televisivo in onda su Rai 3 dal titolo Amore Criminale e prodotto da Nonpanic, si cercano attori tra 30 e 35 anni, leggermente appesantiti ma con struttura fisica e statura standard, e con capelli o rasati o quasi del tutto assenti. Si cercano inoltre alcune attrici di età compresa tra 20 e 25 anni, con un viso dai lineamenti tipici latino-americani, anche se non devono necessariamente essere di origine sudamericana, e con una statura piuttosto bassa e capelli di colore scuro.

Verranno accettate solamente candidature di persone residenti nella Capitale o, quantomeno, nelle vicinanze. Per proporsi gli interessati sono tenuti ad inviare (entro la fine del mese di novembre) due fotografie (in primo piano e a figura intera) e il proprio curriculum professionale, unitamente a dati personali e di contatto, al seguente indirizzo di posta elettronica: amorecriminale@ nonpanic.com, inserendo nell'oggetto 'Casting Roma'.