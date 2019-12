Ieri mattina 16 dicembre alle ore 11:30 si è tenuta presso il teatro Trianon-Viviani di Napoli la conferenza stampa di presentazione del musical 'Actor Dei'. Quest'ultima è un'opera musicale su San Pio di Pietralcina che andrà in scena da mercoledì 25 dicembre con la prima alle ore 21:00 fino lunedì 6 gennaio 2020. Quindi tutti i giorni però tranne il 30 e il 31 dicembre. La traduzione del titolo di questo musical è 'L'attore di Dio' è racconterà la storia del santo più amato e discusso degli ultimi decenni, grazie alla sua fama da drammaturgo. Infatti, è chiamato ancora Padre Pio nonostante ci sia stata la canonizzazione della chiesa cattolica circa diciassette anni fa.

Il protagonista Attilio Fontana ha ideato lo spettacolo

Lo spettacolo in questione è stato ideato e interpretato dall'attore Attilio Fontana. Quest'ultimo oltre a vestire i panni del protagonista, è anche colui che gestisce la direzione musicale e la scrittura dei testi. Il cantautore romano che ha appena pubblicato il suo ultimo singolo il cui titolo è Gesù (L'ultimo comunista), con questo musical cercherà di proporre mediante un preciso percorso poetico fatto in musica e in danza, proprio alcuni dei momenti principali del santo di Pietralcina nato nel 1887 e morto nel 1968 a San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia.

Quest'ultimo che al secolo era Francesco Forgione era un uomo molto semplice e allo stesso tempo dotato di un grande coraggio. Infatti, san Pio ha dovuto patire continue sofferenze sia fisiche che spirituali, spinto dal desiderio di sollevare il genere umano da tutte le sofferenze.

Inoltre, ritornando a parlare dell'opera, quest'ultima ci ricostruisce la giovinezza di Padre Pio, dall'infanzia del piccolo Francesco fino al miracolo delle stigmate attraverso musiche della pizzica salentina fino al genere pop.

Poi ci verrà presentato il percorso di maturazione del santo nella cittadina in provincia in Foggia e la morte della sua cara madre. Infine verrà anche presentata la creazione della Casa Sollievo della Sofferenza.

Actor Dei è stato allestito da Immaginando Produzioni di Rosario Imparato

Questo musical coinvolgente è stato animato dalle video immagini scenografiche di Bruno Garofalo. Inoltre, il cast sarà composto da una trentina tra attori, cantanti e ballerini. Actor dei è musical spettacolare che è stato allestito da Rosario Imparato di Immaginando Produzioni, grazie all'organizzazione di Mario Minopoli.

Questo musical che racconta la vita dell'umile frate di Pietralcina diventato poi santo, farà riflettere tutti i valori religiosi e umani in vista del Natale. Inoltre, per chi volesse assistere ad uno degli spettacoli è bene sapere che sono tutte rappresentazioni serali, ad eccezione di quelle domenicali che sono alle ore 18:00.