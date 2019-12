Anche quest'anno il 31 dicembre nelle piazze italiane si terranno i famosi concerti di Capodanno. Ogni anno le principali città d'Italia si accendono per passare l'ultimo giorno dell'anno e festeggiare l'arrivo del nuovo in compagnia. Da nord a sud saranno installati i palchi su cui si esibiranno alcuni degli artisti più amati dagli italiani, da chi ha esordito proprio quest'anno nel panorama musicale a chi porta la musica in piazza da anni.

Capodanno 2020: i concerti nelle piazze italiane

A Milano sarà un Capodanno eco-sostenibile, il primo in assoluto in Italia.

Si chiamerà infatti Capodanno For Future e lo presenterà Filippo Solibello, la famosa voce di Radio Rai2. Ovviamente si terrà in Piazza del Duomo e sul palco saliranno i ragazzi de Lo Stato Sociale, una delle artiste dell'anno Myss Keta e i Coma Cose. Grande festa a Roma: al Circo Massimo si esibiranno circa 1000 artisti e dopo la mezzanotte arriverà Skin con il suo DJ-Set a far partire alla grande l'anno dei romani. Ad Alghero si esibiranno Emis Killa e Roy Paci, in una cornice che vedrà anche artisti di strada intrattenere i partecipanti tra le installazioni urbane e i mercatini.

Sempre in Sardegna ci sarà Elisa, tornerà infatti dopo anni di assenza a suonare ad Olbia. Vinicio Capossela sarà invece e Cagliari, prima del DJ-Set di Nicola Masu. In una delle piazze più grandi d'Europa, a Padova, ad animare la notte di San Silvestro ci sarà il rapper Fabri Fibra. A Rimini salirà sul palco di Piazzale Fellini uno degli artisti del 2019: Coez; mentre in Piazza Malatesta a far ballare ci saranno i DJ storici della città famosa per la movida estiva. Attesissimi i Subsonica a Mantova, e i Negrita a Salerno, dove si esibirà anche Irene Grandi.

A Genova la festa durerà ben tre giorni, il 29 dicembre ci sarà Gabry Ponte, il 30 dicembre i Boomdabash e la notte del 31 Giusy Ferreri. Ad accompagnare i siciliani nel 2020 ci saranno Max Gazzè a Catania e Mario Biondi a Palermo. Tornando in Emilia Romagna, Morgan salirà sul palco di Parma e Nina Zilli su quello di Reggio Emilia.

Capodanno 2020 in televisione

C'è chi invece preferisce passare la notte dei festeggiamenti a casa con famiglia e amici. Per loro in TV verranno trasmessi i concerti che si terranno a Bari e quello di Potenza.

Su Canale 5 andrà in onda quello pugliese da Piazza Libertà con la conduzione di Federica Panicucci. Tra gli artisti che si esibiranno e brinderanno insieme in diretta con gli italiani ci saranno Fabrizio Moro, J-Ax, Mondomarcio, Umberto Tozzi, Raf, Nek. E ancora Shade, Anna Tatangelo, Francesco Renga, Giordana, Riki, Fabio Rovazzi, Annalisa, Marianna Mirage e due protagonisti dell'estate 2019 Elodie e Fred De Palma. Su Rai1 ci sarà Amadeus con il Capodanno lucano, ma ancora nessun artista è stato annunciato.