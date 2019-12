Il nuovo film diretto da Ficarra e Picone e distribuito da Medusa film, dal titolo "Il Primo Natale" sarà al Cinema oggi giovedì 12 dicembre. La nuova opera cinematografica vede protagonisti Valentino e Salvo, il primo nella vita è un sacerdote mentre il secondo è un ladro. "Il Primo Natale" è il settimo film di Ficarra e Picone e arriva dopo il grande successo di "L'ora legale", rivelatosi la più grande fortuna dei due comici palermitani. Mentre il loro primo film da protagonisti "Nati Stanchi" è uscito nel 2002 e portava la firma di Dominik Tambasco.

Ficarra e Picone hanno poi rivelato che il film è in realtà una sorta di richiamo agli "ultimi", dal barbone che vaga per la strada, fino ad arrivare ai "migranti".

La trama del film

Salvo interpretato da Salvatore Ficarra è un ladro di sacre reliquie, ma in realtà l'uomo non è credente e spera che con i suoi furti possa un giorno arricchirsi. Valentino interpretato da Valentino Picone, invece è un prete notevolmente dedito al suo lavoro. L'uomo è assai affascinato dal presepe e soprattutto dalle emozioni che la sacra rappresentazione suscita ogniqualvolta nei fedeli.

Per tale ragione, Valentino deciderà di realizzare un presepe vivente nella sua parrocchia, con una statua al posto di Gesù Bambino. Più tardi Salvo verrà a scoprire della statua presente all'interno del presepe, così deciderà subito di rubarla. Successivamente i due si ritroveranno catapultati indietro nel tempo, fino alla Palestina di oltre duemila anni fa dove, appunto, si sta svolgendo il primo Natale. Così Valentino e Salvo si metteranno alla ricerca di Giuseppe e Maria, per far si che la nascita di Gesù vada secondo la tradizione.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Cinema

Frattanto Re Erode (Massimo Popolizio) sarà notevolmente preoccupato per la nascita di quello che sarà considerato da tutti il "Re dei Re", pertanto l'uomo andrà subito alla ricerca della coppia. Il viaggio dei due si trasformerà in una missione, quella di salvare la vita di Gesù, ma la particolare avventura servirà soprattutto per scoprire se stessi.

Il resto del cast e la scheda tecnica

Nel cast de "Il Primo Natale", oltre ai protagonisti troviamo diversi attori, alcuni già noti nel mondo del cinema: Massimo Popolizio, Giacomo Mattia, Giovanna Marchetti e Roberta Mattei.

Salvatore Ficarra e Valentino Picone hanno scritto la sceneggiatura de "Il Primo Natale" in collaborazione con Fabrizio Testini e Nicola Guaglianone. La fotografia del film è stata affidata a Daniele Ciprì, mentre l'allestimento completo è stato curato da Francesco Frigeri.

Il trailer ufficiale

Il teaser trailer de "Il Primo Natale" è uscito il 28 settembre, mentre il trailer ufficiale il 18 novembre.