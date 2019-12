Il nuovo film diretto da Ferzan Özpetek e distribuito da Warner Bros, dal titolo "La Dea Fortuna", sarà al Cinema il prossimo 19 dicembre. La nuova pellicola vede protagonisti Arturo e Alessandro, interpretati rispettivamente dagli attori Edoardo Leo e Stefano Accorsi. Quest'ultimo aveva già lavorato in passato con il noto regista turco nel 2001 con il film "Le fate ignoranti" e nel 2007 con "Saturno Contro".

"La Dea Fortuna" è la tredicesima opera cinematografica del regista Ferzan Özpetek, come colonna sonora è stata scelta "Luna Diamante", celebre canzone scritta da Ivano Fossati e cantata da Mina. Il nuovo film è incentrato sulla storia d'amore tra Arturo, scrittore alquanto insoddisfatto e Alessandro, il quale lavora come idraulico.

La trama del film

Arturo e Alessandro hanno una relazione sentimentale da più di 15 anni, ma con il passar del tempo la loro storia d'amore avrà dei cambiamenti imprevisti. I due, infatti, saranno ancora profondamente legati l'uno all'altro da un grande affetto, ma tra loro i momenti più passionali saranno decisamente meno frequenti. Inoltre dovranno affrontare sempre più ostacoli che non riusciranno a superare facilmente. Così Alessandro e Arturo si ritroveranno improvvisamente in crisi e non sapranno se la scelta migliore sia quella di rimanere ancora insieme.

In seguito Annamaria (Jasmine Trinca), la migliore amica di Alessandro lascerà in custodia alla coppia i suoi due figli a causa di un problema inatteso. Arturo e Alessandro saranno completamente travolti dall'arrivo dei due bambini, così prenderanno una "folle" decisione.

Il resto del cast, l'ambientazione e la scheda tecnica

Nel cast de "La Dea fortuna" troviamo numerosi attori già noti nel mondo del cinema: Filippo Nigro, attore che ha già lavorato con Özpetek con il film "Le fate ignoranti" e "La finestra di fronte", Barbara Alberti, Sara Ciocca, Cristian Di Sante, Loredana Cannata, Dora Romano, Ed Hendrik, Barbara Chichiarelli e Sierra Yilmaz attrice turca, la quale ha già lavorato insieme al regista in ben 7 film.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Cinema

La Dea fortuna è stato girato in buona parte parte in Sicilia, in particolare a Bagheria ed è stato scritto da Ferzan Özpetek insieme a Gianni Romoli e Silvia Ranfagni.

La fotografia del film è stata curata da Gian Filippo Corticelli, mentre le musiche sono state affidate a Pasquale Catalano. Della scenografia, invece, si è occupata Giulia Bosnengo.

Il teaser trailer

Il teaser trailer de "La Dea fortuna" è uscito a settembre, mentre il trailer ufficiale a novembre.

Il teaser trailer ha inizio con la voce di Jasmine Trinca, con un messaggio molto particolare: "La Dea fortuna è un segreto, un trucco magico.

Come fai a tenere sempre con te qualcuno a cui vuoi molto bene? Devi guardarlo fisso, rubi la sua immagine, chiudi di scatto gli occhi, li tieni ben chiusi e lui ti scende fino al cuore."

"