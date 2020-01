La sera del 6 gennaio i fan di Tommaso Paradiso, hanno ricevuto una sorpresa dal cantante nella calza della Befana. Ieri sera sul suo profilo Instagram il cantante ha fatto ascoltare alcuni secondi della sua nuova canzone 'I nostri anni'.

Il nuovo singolo e l'anteprima su Instagram

Dopo il successo del primo singolo ‘Non avere paura’, colonna sonora della seconda stagione di Netflix “Baby”, il cantante regala una nuova canzone. Su Instagram ieri sera Tommaso Paradiso ha pubblicato un video: qualcuno effettua una ripresa a casa sua, il suo inseparabile cane Ugo sdraiato sul pavimento, la Musica in sottofondo, lui seduto davanti ad un pianoforte, mentre fuma una sigaretta.

La didascalia recita "10 GENNAIO E C'ABBRACCIAMO", seguito dall'hashtag 'I nostri anni'. L'uscita della nuova canzone da solista è prevista, quindi, fra qualche giorno. Anche per il primo singolo, l'artista ha utilizzato la stessa modalità. Su Instagram, il 20 settembre, aveva pubblicato in anteprima un video, mentre cantava 'Non avere paura', accompagnato alla chitarra dall'amico Gianmarco Dottori, cantautore romano.

Il tour

Sempre sul suo profilo Instagram, l'8 dicembre scorso, Tommaso aveva pubblicato un annuncio, con le date del suo primo tour da solista "Sulle Nuvole".

Purtroppo bisognerà ancora attendere l'autunno per poter vedere il live, la prima data sarà il 21 ottobre a Roma, al Palazzo dello Sport, mentre il tour chiuderà il 4 dicembre a Torino al Pala Alpitour.

L'ultimo concerto dal vivo era stato con la sua band The Giornalisti, di cui era il frontman. Il 7 settembre, il concerto "Love al Circo Massimo", ha raccolto più di 45000 persone e ha segnato la fine della loro unione.

Lo scioglimento dei The Giornalisti

La notizia della rottura e l'inizio della sua carriera da solista è arrivata all'apice del loro successo, improvvisa e senza troppe spiegazioni. Tommaso Paradiso ha comunicato sul suo profilo Instagram che avrebbe iniziato una carriera da solista, spiegando che sarebbe stato inutile fornire le motivazioni che hanno portato a questa decisione, che ci sarebbero state comunque polemiche e che i problemi se li teneva per sé.

La carriera da solista sembra procedere a gonfie vele per il cantante e anche questo secondo singolo, a giudicare dai primi ascolti di quei secondi su Instagram, ha riscosso un grande entusiasmo da parte dei fan che si sono scatenati sotto il video con dei commenti di approvazione. Molti dei commenti recitano 'Piango', non mancano i 'Ti amo', 'Non vedo l'ora'.

Non resta quindi che attendere venerdì 10 gennaio, quando finalmente potremo ascoltare il nuovo singolo per intero.