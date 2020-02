C'è anche Rimini nel Vasco non stop live festival 2020 di Vasco Rossi. Il rocker ha scelto la riviera romagnola per le prove generali del suo nuovo tour che prenderà il via il 10 giugno a Firenze. Nella primavera del 2018 Vasco e tutta la sua band hanno trascorso buona parte del mese di Maggio al Rockisland per le prove del Vasco non stop live 2018 e a distanza di due anni il è tutto pronto per il suo ritorno. Per Rimini sarebbe una grande sorpresa e un guadagno assicurato. Vasco si porta dietro un gran numero di fan che lo seguono ovunque e gli albergatori della riviera romagnola lo sanno bene.

Anche quest'anno gli organizzatori potrebbero aprire le porte al pubblico e farli assistere alle prove del nuovo tour.

Vasco lo ammette: 'Amo Rimini'

Vasco Rossi innamorato di Rimini, l'artista è grato alla città romagnola dove ha vissuto giorni bellissimi nel 2018 e che in passato gli ha permesso di conoscere le persone importanti della sua vita tra le quali la moglie Laura con la quale ha da poco festeggiato 33 anni di vita insieme. Tra il Grand Hotel e la "palafitta del rock" Vasco non si è risparmiato con i complimenti: "A Rimini sto benissimo, mi piacerebbe invecchiare qui".

Rimini nel film Vasco non stop live 018+019

Rimini, la location delle prove generali della tournée di Vasco Rossi del 2018 è entrata di diritto nel film-documentario Vasco non stop live 018+019 uscito nelle sale italiane il 25, 26 e 27 novembre 2019 con replica il 10 e 11 dicembre. Il lungometraggio ha ripercorso i momenti più esaltanti ed emozionanti dei due concerti rock del Blasco nelle estati 2018 e 2019 partendo proprio dal Rockisland di Rimini dove l'artista e la sua band hanno messo a punto tutti i pezzi suonati e cantati poi negli stadi italiani.

Il Vasco non stop live 2018 ha toccato diverse città italiane da nord a sud. Teatro di apertura è stata la città di Torino che ha ospitato il concerto nei giorni 1 e 2 giugno, poi è stata la volta di Padova il 6 e 7 giugno, Roma l'11 e 12 giugno e per finire due tappe nel sud Italia, Bari il 16 e 17 e Messina il 21 giugno.

-4 mesi al Vasco non stop live festival 2020

Nel frattempo su Instagram il Vasco nazionale è impaziente di dare il via ai suoi concerti live: con un post del 10 febbraio ha voluto ricordare che mancano solo 4 mesi alla prima data del tour 2020 che prenderà il via alla Visarno Arena di Firenze il 10 giugno.

Il tour poi si concluderà il 26 giugno all'autodromo di Imola dove saranno attesi quasi 80 mila persone per il grande ritorno di Vasco. Senza dimenticare le due date al Circo Massimo di Roma da tutto esaurito e gli I-Days di Milano il 15 giugno. Nel frattempo il rocker di Zocca continua gli allenamenti ad Hollywood pronto per tornare ad essere il protagonista assoluto nella nuova emozionante estate rock.