Il programma del Festival di Sanremo 2020 è ormai noto e mercoledì 5 febbraio, sempre in diretta su Rai 1, ci aspetta la seconda serata. Il programma per questa puntata del Festival della canzone italiana prevede l'esibizione dei restanti 12 artisti dei 24 in gara, e degli altri 4 dei giovani. La scaletta della seconda puntata vede anche la presenza di altri importanti super ospiti come Zucchero e Gigi D'Alessio.

Festival di Sanremo: il programma della seconda serata

In occasione della seconda serata di mercoledì 5 febbraio sappiamo già che vedremo sia i Big che le Nuove Proposte, e anche ovviamente alcuni ospiti.

Tra questi ci saranno Fiorello e Tiziano Ferro, presenti anche nella prima serata e confermati per tutte e cinque. Saliranno poi sul palco per una reunion i Ricchi e Poveri nella formazione originale, quindi Angela Brambati, Franco Gatti, Angelo Sotgiu e Marina Occhiena. I super ospiti nazionali della seconda puntata saranno Zucchero e Gigi D'Alessio. Le co-conduttrici che affiancheranno Amadeus invece saranno tre, ovvero Sabrina Salerno, Emma D'Aquino e Laura Chimenti. La gara delle Nuove Proposte porterà sul palco i restanti 4 degli 8 giovani artisti.

Anche loro si sfideranno in due confronti diretti a coppie di due e verranno votati dalla giuria demoscopica, i due vincitori li rivedremo alla semifinale di venerdì 7 febbraio. I giovani che saranno sul palco mercoledì 5 febbraio sono Fasma, Gabriella Martinelli e Lula, Marco Sentieri, e Matteo Faustini. Per quando riguarda i Big in gara a Sanremo 2020, vedremo: Tosca, Piero Pelù, Rancore, Elettra Lamborghini, Levante, Paolo Jannacci, Michele Zarrillo, Giordana Angi, Enrico Nigiotti, i Pinguini Tattici Nucleari, Francesco Gabbani e Junior Cally.

Non è previsto il televoto da casa, sarà la giuria demoscopica a stilare una classifica di gradimento.

Sanremo 2020: le canzoni in gara di mercoledì 5 febbraio

Nella seconda serata di mercoledì 5 ascolteremo gli ultimi 12 dei 24 artisti Big in gara, e gli ultimi 4 delle 8 Nuove Proposte. Le canzoni che sentiremo dei quattro giovani artisti sono:

Per Sentirmi Vivo di Fasma

Il Gigante D'Acciaio di Gabriella Martinelli e Lula

Billy Blu di Marco Sentieri

Nel Bene E Nel Male di Matteo Faustini

I pezzi inediti dei 12 Big del Festival di Sanremo sono: