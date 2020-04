Sarà straordinario in tutti i sensi il tradizionale concertone del 1° maggio 2020. Cambia la location ma non cambia la voglia di proporre buona musica all'insegna del lavoro. Il tema del concerto di quest’anno è infatti “Il lavoro in sicurezza: per costruire il futuro”. L’evento verrà condotto dal Teatro delle Vittorie di Roma da Ambra Angiolini. Verrà trasmesso domani in prima serata su Rai 3. Molti artisti si esibiranno da una sala dell’Auditorium Parco della Musica, altri da altre location da loro stessi individuate.

Alla carrellata di artisti si aggiunge anche Patti Smith. L’eco del concerto rimbalzerà anche su Rai Radio Due con una trasmissione in contemporanea condotta da Gino Castaldo e Ema Stokholma. Il concerto, promosso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, è prodotto di Rai 3 per la direzione artistica di Massimo Bonelli. Inoltre, lo speciale 'Musica per l’Italia – Lavoro in sicurezza: per costruire il futuro' verrà trasmesso anche su Rai Play. Previsto un canale per la lingua dei segni per i non udenti.

Baseotto di Cgil: 'Un concertone per far restare il lavoro protagonista'

«Non avremo la possibilità – ha anticipato in una nota stampa Nino Baseotto di Cgil – di essere in piazza San Giovanni a Roma ma è importante che il lavoro resti protagonista. Il lavoro – ha aggiunto - è la risorsa fondamentale per superare la pandemia e per ridare all'Italia futuro". Sulla stessa lunghezza d'onda anche la Cisl.

“Il sindacato c’è. La musica ci a portare n messaggio di unità e solidarietà e di voglia di rinascita" ha sottolineato Giorgio Graziani della Cisl. Ed ancora per la Uil il commento di Pierpaolo Bombardieri: "il lavoro va celebrato sempre, solo col lavoro torneremo alla normalità”.

Il direttore artistico Bonelli: 'Un concertone in sicurezza'

"Ogni esecuzione sarà curata nei dettagli, rispettando le orme per la sicurezza " spiega Massimo Bonelli, direttore artistico.

Per rendere al massimo la qualità, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dell’emergenza sanitaria, i live si tengono al la sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, oltre che in altre location in tutta Italia e individuate dagli artisti in modo autonomo.

Carrellata di artisti per un concertone straordinario

Tra i big del concertone oltre a Patti Smith ci saranno anche Vasco Rossi, Zucchero e Gianna Nannini. Tantissimi gli artisti coinvolti. Si segnalano, tra gli altri, Alex Britti, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Eugenio Bennato, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Leo Gassman, Lo Stato Sciale, Noemi e Paola Turci.

Interverranno inoltre allo straordinario concerto anche Tosca, Niccolò Fabi e Rocco Papaleo. Tra i protagonisti anche l’orchestra dell’Accademia di santa Cecilia.