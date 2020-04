Il film dei Me Contro Te sarà disponibile in digitale dall'1 maggio. Luì e Sofi hanno da poco annunciato l'uscita del formato digitale de "La vendetta del signor S" che si potrà acquistare o noleggiare su varie piattaforme. Un nuovo risultato dei due 'ragazzi d'oro' di Youtube che hanno già sbancato i botteghini con la loro divertente pellicola.

Dal 14 maggio il film disponibile anche su Sky Primafila, Infinity e VVVVID

È dunque prevista per il 1° maggio l'uscita in digitale de 'La vendetta del Signor S'.

I protagonisti della pellicola, come noto, sono i Me contro te, gli amatissimi youtubers siciliani Luigi Calagna e Sofia Scalia, in arte Luì e Sofi. Il film sarà disponibile su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, Playstation Store, Microsoft Film & TV, mentre dal 14 maggio sarà fruibile anche per il noleggio su Sky Primafila, Infinity e VVVVID. La pellicola diretta da Gianluca Leuzzi aveva debuttato nelle sale cinematografiche italiane il 17 gennaio di quest'anno ed il successo è andato al di là di ogni più rosea previsione.

Ora i Me contro Te hanno riservato ai loro giovanissimi fans una grande sorpresa, dando la possibilità di acquistare o noleggiare il film su diverse piattaforme televisive e canali web.

I protagonisti

Luigi Calagna e Sofia Scalia in arte Luì e Sofi sono originari di Partinico, provincia di Palermo e sono fidanzati anche nella vita reale dal 2013. La coppia è stata protagonista della serie Like Me in onda su Disney Channel.

Nell'estate del 2018, dopo pubblicato il loro primo libro 'Divertiti con Luì e Sofi - Il fantalibro dei Me Contro Te' e in seguito il secondo dal titolo 'Entra nel mondo di Luì e Sofi', conducono il game show in prima serata su Disney Channel, Disney Challenge Show Me Contro Te. Dopo poco tempo presentano il terzo libro dal titolo 'Le Fantafiabe di Luì e Sofi'. Il 2020 per i due ragazzi è un anno ancora più fortunato, infatti oltre all'uscita al Cinema de "La vendetta del Signor S" a gennaio, a febbraio si sono occupati dell'incisione del loro primo album musicale, 'Il Fantadisco dei Me Contro Te'.

Trama de 'La vendetta del Signor S'

Luì (Luigi Calagna) e Sofi (Sofia Scalia) sono una felice e sorridente coppia di fidanzati che ogni giorno pubblica sul proprio canale Youtube un video. Conosciuti come i Me Contro Te, sperano tantissimo di vincere il premio Like Award, ma il malefico Signor S è indignato da questa serenità e vuole impedire loro di raggiungere questo sogno, oltre a prendere per sé il premio. Per rendergli le cose più difficili si serve dei suoi assistenti, il professor Cattivius e Perfidia che rapiscono i due giovani e li imprigionano in un laboratorio, creando poi due cloni.

Questo di certo complica a Luì e Sofi il susseguirsi degli avvenimenti. I sosia "cattivi" presentano in un video un tipo di slime che i bambini adorano ed il signor S spera di servirsene per diventare finalmente il padrone del mondo, facendo inoltre dimenticare per sempre i Me Contro Te ai loro piccoli fans.