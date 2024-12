L'oroscopo della giornata di lunedì 30 dicembre vedrà un Leone preparato per ogni evenienza in campo professionale, capace di avere sempre una soluzione per i propri progetti, mentre i Pesci troveranno un'intesa migliore con il partner. I nati sotto la Vergine saranno poco attivi, quasi svogliati a causa di Mercurio, mentre per l'Ariete sarà un periodo ricco di fantasia.

Previsioni oroscopo lunedì 30 dicembre 2024 e classifica

Ariete: la posizione favorevole di Marte e Mercurio vi riempirà di fantasia in questo periodo, che vi tornerà utile soprattutto in campo professionale.

Con le giuste idee, sarete in grado di mettere insieme risultati formidabili. In campo amoroso invece il vostro umore potrebbe non essere dei migliori a causa della Luna. Attenzione dunque a non causare troppi dispiaceri. Voto - 7️⃣

Toro: sarà un buon inizio di settimana per voi grazie alla Luna in trigono. Quest'anno non si concluderà benissimo, ciò nonostante sarete mossi da buone intenzioni, pronti a rimettere al primo posto il vostro rapporto. Sul fronte professionale non sarete ancora nel pieno della vostra produttività, considerato anche il periodo, ciò nonostante non vi fermerete. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale migliore in quest'ultimo lunedì di dicembre e dell'anno. La Luna non sarà più negativa, e Venere in trigono proteggerà il vostro rapporto, rendendo la vostra quotidianità più tranquilla e scorrevole.

Sul posto di lavoro invece avrete ancora un bel po’ di cose da sistemare, prima di poter raggiungere obiettivi più ambiziosi. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali sottotono in questa giornata di lunedì. Non sarà un inizio di settimana positivo per voi a causa della Luna. Infatti, non sempre riuscirete a intercettare il parere della persona che amate.

Sul fronte professionale tenderete a essere più precisi in quel che fate, ma non aspettatevi risultati al top, non in questo momento almeno. Voto - 6️⃣

Leone: vi sentirete preparati a ogni evenienza in questo periodo, grazie a questo cielo splendido, che vedrà Marte, Mercurio e Giove in buon aspetto. Sarà possibile mettere insieme progetti di primo livello, con risultati davvero interessanti.

Sul fronte amoroso questo cielo continua a mettervi in difficoltà. Con Venere in opposizione dal segno dell'Acquario, faticherete a esprimere bene i vostri sentimenti. Voto - 7️⃣

Vergine: potreste apparire come svogliati in ambito professionale in questo periodo. Mercurio e Giove in cattivo aspetto non vi daranno molte opportunità, di conseguenza, non arriveranno grandi risultati. In amore invece sarete aiutati dalla Luna in trigono. Riuscirete a fare breccia nel cuore della persona che amate. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo in calo in amore a causa della Luna in quadratura. La settimana non inizierà benissimo per il vostro rapporto, ciò nonostante potrete ancora contare su Venere in buon aspetto per mantenere una certa stabilità nella vostra vita sentimentale.

In campo professionale continuerete a gestire bene le vostre mansioni, grazie al sostegno di Marte e Mercurio. Voto - 8️⃣

Scorpione: la nuova settimana inizierà con la Luna in buon aspetto secondo l'Oroscopo. Ci saranno ancora alti e bassi d'umore, che potrebbero rendere instabile il vostro rapporto. Sul fronte professionale gestirete le vostre mansioni con impegno e serietà, ma per ottenere risultati migliori dovrete avere pazienza. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna lascerà il vostro cielo in questo lunedì di dicembre, ciò nonostante avrete comunque modo di godere di una giornata molto interessante per la vostra relazione di coppia. Anche voi single potreste riuscire ad attirare l'attenzione della vostra fiamma.

Nel lavoro la giornata si prospetta favorevole, con Mercurio e Marte che vi metteranno nelle giuste condizioni per gestire bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Capricorno: un teatro di stelle favoloso in questa giornata di lunedì per voi nativi del segno. La comunicazione con il partner scorrerà limpida, promettendo momenti di piacevole intesa, grazie alla Luna nel segno. Sul fronte professionale sarete in grado di dire la vostra in quel che fate, proponendo idee che se ben gestite, potrebbero portarvi lontano. Voto - 8️⃣

Acquario: oroscopo di lunedì che annuncia ancora una volta una giornata stupenda per voi nativi del segno, grazie a questo cielo positivo. In amore mostrerete la vostra generosità e voglia d'amare, che metteranno in risalto il vostro rapporto.

Per quanto riguarda il lavoro forse non sarete pieni di energie a causa di Marte opposto, ma con Mercurio e Giove favorevoli, saprete dove andare a mettere le mani con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: l'intesa con il partner migliorerà un bel po’ a partire da questa giornata di lunedì grazie alla Luna in sestile. Ci saranno occasioni interessanti per poter chiudere bene l'anno. In ambito lavorativo invece ci saranno ancora delle difficoltà da superare nelle vostre mansioni. Voto - 7️⃣