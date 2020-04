Lunedì 4 maggio va in onda Il Commissario Montalbano con "Le Ali della Sfinge". Il Commissario Salvo e la sua Livia continuano a vivere la loro relazione tra contrasti e litigi, e la lontanza che li separa non aiuta di certo a risanare il rapporto, ma nonostante ciò il lavoro di Salvo deve andare avanti.

"Le Ali della Sfinge" andrà in onda lunedì 4 maggio alle ore 21,25 ed è il prossimo episodio della fiction televisiva riproposta in replica da Rai 1. Un'avvincente susseguirsi di situazioni che rendono il romanzo di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti, un'imperdibile appuntamento d'inizio settimana.

In questo episodio è in risalto il ruolo di Livia, la storica compagna del commissario interpretata da Katharina Bohm.

Il Commissario Montalbano, il 4 maggio la replica di un altro episodio

Continua la programmazione delle repliche delle puntate della fiction italiana poliziesca che racconta la vita di Salvo Montalbano, e dei casi che è continuamente portato a risolvere tra inganni ed omicidi. Dopo l'episodio "Il giro di boa" andato il onda il 27 aprile, è la volta di "Le Ali della Sfinge", che tornerà in replica lunedì 4 maggio nella prima serata di Rai 1.

A partire dal 30 marzo dell'anno corrente, ogni lunedì fino ad ora è stato scelto un episodio della serie tv diretta da Alberto Sironi già trasmesso in passato, partendo da "L'altro capo del filo", "Un diario del '43", "Il gioco delle tre carte" e "Il giro di boa".

Trama de "Le Ali della Sfinge"

Un periodo difficile per il Commissario Montalbano e la sua storica compagna Livia, infatti continuano i litigi tra i due, ed il rapporto diventa sempre più burrascoso.

La lontananza non è dalla loro parte, infatti non fa che incrementare le incomprensioni tra loro. In una serata in cui Salvo vive intensamente la malinconia verso la sua amata ed i problemi che vincolano la loro relazione, viene distratto dai suoi colleghi ed invitato a raggiungerli, a causa dell'uccisione di una ragazza ritrovata in una discarica, nuda e con il volto irriconoscibile dopo un colpo di un'arma in pieno viso.

Non ci sono indizi che ne dimostrano l'identità, né documenti, né borse e portafogli. Solo un unico elemento attira l'attenzione del poliziotto e può portare alla ricostruzione del caso per scoprire chi è la vittima in questione: un tatuaggio di una farfalla su una spalla. Dopo svariate ricerche, vengono trovate alcune ragazze tutte originarie dell'Europa dell'est, con lo stesso disegno proprio sulla spalla, e tutte hanno trovato lavoro presso l'associazione cattolica chiamata "La buona volontà", che sembra averle salvate da prostituzione certa. Salvo vuole indagare e capire se questa associazione nasconda qualcosa di losco, ma sia il Vescovo che il questore affermano il contrario.

Intanto Livia vuole ricucire il rapporto, e propone al commissario di raggiungerlo per ritrovarsi.

L'episodio sarà visibile anche su Raiplay

L'episodio in onda il 4 maggio "Le Ali della Sfinge" sarà disponibile in replica anche sul sito Raiplay.it Oltre a quest'ultimo, sarà possibile rivedere tutte le repliche delle puntate della fiction televisiva Il Commissario Montalbano che sono già state trasmesse in precedenza in TV.