Nel corso di una recente puntata del suo show radiofonico "Me & dad Radio" in onda su Beats 1 di Apple Music, Billie Eilish ha parlato insieme a suo padre di Tyler, The Creator. La popstar californiana ha ammesso che il rapper abbia ispirato ogni parte di lei. Billie Eilish ha dovuto introdurre il brano "New Magic Wand" cantato da Tyler , il cui vero nome è Tyler Gregory Okonma. La canzone appartiene all'album Igor del 2019. "Tutti sono a conoscenza del fatto che Tyler abbia ispirato ogni cosa di me - ha dichiarato Billie - Praticamente sono una sua fan e non sono mai riuscita ad ascoltare Igor in maniera completa".

Billie Eilish ha proseguito affermando di aver ascoltato per la prima volta New Magic Wand durante la cerimonia dell'edizione numero 62 dei Grammy Awards, in cui Billie ha trionfato vedendosi assegnata ben quattro premi. In tale contesto, Tyler ha presentato dal vivo la sua canzone. Ricordiamo come la cantautrice (famosa per brani quali Bad Guy, Bury a friend e When we all fall asleep, where do we go?) ha reso noto a marzo di quest'anno un filmato contro il body shaming a Miami, nel corso del suo Where Do We Go Tour.

Billie Eilish è una fan di Tyler, The Creator

Nel corso di una recente puntata del suo podcast in onda su Apple Music, Billie Eilish ha parlato con suo padre, Patrick O' Connell, delle sue ispirazioni musicali.

Billie ha dichiarato di essersi particolarmente ispirata nel corso della sua carriera a un rapper californiano, Tyler, The Creator, che ha trionfato ai Grammy Awards 2019 per il Miglior Album Rap. Billie Eilish ha dunque presentato un brano del rapper Tyleer, New Magic Wand (tratto dall'album Igor del 2019) affermando di essere una fan dell'artista, il quale l'avrebbe ispirata in tutto ciò che è.

Nonostante la sua ammirazione per Tyler, The Creator, Billie ha aggiunto di non essere riuscita finora ad ascoltare l'album Igor per intero.

Volendo spendere qualche parola su Tyler, The Creator, il rapper è nato il 6 marzo 1991 a Los Angeles. Oltre alla passione per la musica, il 29enne è conosciuto anche per essere uno stilista.

Tyler risulta essere il leader del collettivo artistico Odd Future, di ispirazione "alternative hip-hop". Il padre di Tyler è nigeriano, mentre la madre è una donna afroamericana originaria del Canada. Il rapper ha dichiarato in passato di non aver mai conosciuto suo padre. Oltre ad Igor, Tyler, The Creator ha pubblicato altri quattro album nel corso della sua carriera: Goblin (uscito nel 2011), Wolf (2013), Cherry Bomb (2015) e Flower Boy (pubblicato nel 2017).

La crociata contro il body shaming

In questi anni, Billie Eilish ha sempre indossato vesti lunghe per far sì che il suo corpo non potesse essere visto e quindi giudicato. Lo scorso marzo la popstar statunitense ha reso noto un cortometraggio dedicato alla sua crociata contro il body shaming.

Nel filmato, Billie afferma che alcune persone la odiano per ciò che è solita indossare, altre invece lodano il suo look, mentre qualcun altro lo usa per umiliare il prossimo o lei stessa. Il corto si intitola "Not my responsability". Sui social, il video ha generato in un solo giorno 8 milioni di visualizzazioni.