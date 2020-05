Dopo aver posticipato il Britney Domination - che sarebbe dovuto essere il suo secondo residency-show a Las Vegas e avrebbe dovuto avere inizio il 13 febbraio 2019 - a quattro anni di distanza dal rilascio del suo ultimo album di studio dal titolo 'Glory', Britney Spears è tornata al centro dell'attenzione mediatica. Questo per via della pubblicazione della sua nuova canzone, Mood Ring (by demand), sulle piattaforme musicali, tra cui iTunes e Spotify. La nuova traccia pubblicata dalla popstar era in origine contenuta solo nell'edizione deluxe giapponese dell'album Glory, ma a partire dalla mezzanotte del 29 maggio - data che ha segnato anche il rilascio del nuovo album di Lady Gaga, 'Chromatica' - è disponibile sulle piattaforme di streaming e download di tutto il mondo.

Attraverso un nuovo post condiviso sui suoi profili social nelle ultime ore, Britney Spears ha destinato un messaggio ai fan sull'uscita di Mood Ring (by demand), che, a poche ore dal suo rilascio, ha soffiato la posizione #1 a 'Rain on me', ovvero il secondo singolo estratto dal nuovo album di Lady Gaga e realizzato in collaborazione con Ariana Grande.

Britney Spears scrive ai fan dell'uscita di Mood Ring (by demand)

Nella descrizione del suo nuovo post condiviso su Instagram, Britney Spears ha spiegato di aver pubblicato 'Mood Ring (by demand) a grande richiesta del suo fandom, dopo aver reso pubblica quella che sarebbe dovuta essere la copertina dell'album Glory. "L'ho riproposta dal momento che non l'abbiamo usata (allude alla copertina del suo nono album pubblicata di recente in rete, ndr) - si legge nel messaggio social della cantante -.

Voi, gente, volevate una nuova copertina dell'album... ta da... eccola qua. Ciò che è stato richiesto dopo è ora disponibile. Spero che voi ascoltiate in loop Mood Ring!".

Sotto il nuovo post condiviso sul profilo Twitter dell'artista, non sono poi mancati i commenti del web destinati a quest'ultima.

Tra cui emergono i seguenti: "Grazie, ti amiamo molto!"; "La migliore mossa discografica che tu abbia fatto dal 1998"; "L'era Glory rivive in questo mese".

Ariana Grande scrive a Britney Spears

Oltre ad aver annunciato il rilascio di Mood Ring (by demand), su Instagram Britney Spears ha pubblicato nelle ultime ore un nuovo video che la immortala nella sua ritrovata forma fisica perfetta e mentre indossa un crop top e degli shorts, con tanto di ombelico in bella vista.

"Oggi ho indossato il mio top preferito, sono uscita di corsa, ho tolto le scarpe in giardino e ho realizzato che l'immaginazione è più importante della conoscenza", si legge nella descrizione del nuovo video della popstar.

E tra i numerosi commenti rilasciati dal web sotto il video in questione, emerge quello scritto da Ariana Grande per Britney Spears, al grido di "Queen!", ovvero "Regina!". Oltre al commento d'elogio riportato da Ariana Grande, si leggono inoltre i commenti scritti dagli utenti comuni. Come il seguente, rilasciato da un fan per Britney Spears: "Non potrei immaginare il mondo senza di te!".

Britney Spears supera il duo Gaga & Grande in classifica

Il 29 maggio, data in cui era previsto da tempo il rilascio del sesto album di Lady Gaga ed a sorpresa è stato pubblicato il nuovo singolo di Britney Spears, ha rappresentato per il fandom di quest'ultima un giorno memorabile: 'Mood Ring' di Britney Spears è riuscita a superare, nella classifica 'iTunes Top Singles Usa', 'Rain on me' ( la canzone che Lady Gaga ha realizzato in collaborazione con Ariana Grande, ndr), senza avere un video musicale ufficiale - questo a differenza della canzone del noto duo - e nonostante risalga al 2016.