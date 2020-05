Dopo aver gettato nello sconforto i suoi fan annullando quello che sarebbe dovuto essere il suo secondo residency-show a Las Vegas e che avrebbe avuto inizio il 13 febbraio 2019, ovvero il 'Britney Domination', Britney Spears è tornata al centro dell'attenzione mediatica nelle ultime ore. Questo per via di un importante anniversario ricorso nella giornata del 16 maggio, data in cui il secondo album di studio della Spears, dal titolo 'Oops I did it again', ha celebrato i primi 20 anni dal suo rilascio.

La Pop Princess ha scelto di festeggiare il nuovo traguardo raggiunto condividendo con i suoi fedeli sostenitori su Instagram un video esclusivo contenente alcune immagini salienti dell'era 'Oops I did it again''.

Dall'album ormai ventennale sono stati estratti in ordine cronologico i singoli 'Oops I did it again', 'Lucky, Stronger' e 'Don't let me be the last to know'.

La popstar celebra i 20 anni del suo secondo album

Il secondo album di inediti della Principessa del Pop veniva pubblicato 20 anni fa, precisamente il 16 maggio 2000, e così come l'album di debutto di Britney Spears, 'Baby one more time', è certificato "disco di diamante" per aver superato le 10mila copie vendute negli Stati Uniti d'America.

In occasione del ventennale di 'Oops I did it again', la popstar americana ha condiviso con la sua fanbase su Instagram un video celebrativo, nella cui descrizione ha in particolare ricordato le emozioni vissute per il rilascio del suo storico album.

"Ringrazio chiunque lo abbia fatto. Stavo quasi per lanciare il mio cellulare, non me lo aspettavo. Vent'anni di Oops I did it again! - si legge tra le prime righe della descrizione del video condiviso in rete dall'artista -. L'attesa, le farfalle nello stomaco che provavo prima che l'album uscisse erano da pazzi.

Tutte le mie aspettative si erano superate". E il messaggio celebrativo destinato ai fan, poi, prosegue con dei ringraziamenti generali: "Devo tutto a voi, gente. Grazie per essermi stati vicino ed essere cresciuti con me. Sono una ragazza fortunata. Che Dio vi benedica. Grazie a tutti voi!".

La Pop Princess conquista il web

Il nuovo video pubblicato su Instagram da Britney Spears è diventato virale in poco tempo in rete, fino a superare i due milioni di visualizzazioni. Sotto il post in questione, inoltre, non sono mancati i commenti del web. Tra cui, si leggono i seguenti messaggi riportati dai fan della cantante per il suo secondo album: "Ha cambiato la mia vita"; "Già vent'anni... Cristo!"; "Britney, ti amiamo!".

E, sempre tra i molteplici commenti giunti in rete a margine del video celebrativo, emerge anche il messaggio scritto dall'attuale fidanzato della Spears, Sam Asghari: "Una parola: ispirazione".