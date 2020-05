Lo scorso venerdì 22 maggio, in prima serata su Canale 5, è stata trasmessa la nuova puntata di Amici Speciali, lo spin-off di Amici di Maria De Filippi benefico ideato per sostenere l'Italia colpita dalla pandemia di Coronavirus. E il nuovo appuntamento tv in questione ha riservato ai telespettatori diversi colpi di scena durante la sfida a squadre, Bianca e Blu. Come quello che ha visto lo sfidante blu Andreas Muller finire in mutande nel corso di una coreografia dalle atmosfere sexy.

Andreas Muller balla Get Naked e conquista il web

In occasione della rinnovata sfida a squadre di Amici Speciali, i Blu hanno puntato su alcune coreografie sensuali, tra cui quella montata sulla canzone Get Naked della Pop Princess, Britney Spears.

La coreografia in questione è stata eseguita in studio da Andreas, componente della squadra Blu insieme a Stash (The Kolors, ndr), Umberto Gaudino, Gabriele Esposito, Javier Rojas e Alberto Urso, sulle note di Get Naked, che è la sesta traccia del quinto album di Britney Spears cantata da quest'ultima in duetto con Danja.

A margine della sexy esibizione, in cui Andreas Muller veste i panni di un impiegato che si concede delle videochat osé in ufficio fino a rimanere in mutande, sono giunti in rete molteplici messaggi da parte degli utenti. "André, noi che ti seguiamo meritiamo di stare in quella scrivania con te, eh!", è uno dei commenti riportati dal web e visibili sotto il post dell'esibizione pubblicato dal profilo Instagram di Amici.

Sotto lo stesso, emergono poi altri commenti scritti dagli utenti sull'italo-tedesco: "Eh beh, mi devo riprendere"; "Risveglio ormonale"; "Smart Worky".

Esplode la 'guerra' tra le fanbase di Andreas e Gabriele della Squadra Blu

La performance sensuale che Andreas ha eseguito lo scorso venerdì sera in tv ha scatenato una guerra intestina tra i fan della Squadra Blu.

Si tratta di quella che vede tra loro contrapporsi i fan di Andreas e Gabriele, il quale nel 2016 aveva eseguito per primo la nota coreografia realizzata dal direttore artistico e l'insegnante di ballo del talent, Giuliano e Veronica Peparini, sulle note di Get Naked.

"La brutta copia di Get Naked ballata 5 anni fa da Gabriele.

Sei un flop!", "Like se rimpiangi l'originale di questa coreografia", sono alcuni dei commenti critici giunti dal fandom di Gabriele sotto il post che la pagina Instagram di Amici ha dedicato alla coreografia eseguita da Andreas. Sempre sotto lo stesso post, inoltre, non sono mancati commenti a favore di Andreas Muller e a discapito di Gabriele Esposito. Tra cui, emerge il seguente: "Questa coreografia apparteneva a Gabriele, ma interpretata da Andreas è ancora meglio".