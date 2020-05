Arriva in tutte le radio italiane (e già disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e download) Blue Monday, nuovo singolo di Jacopo Ottonello. Tra gli allievi più amati di Amici 19, il giovane artista savonese ha pubblicato il suo primo album dal titolo Colori (Kazal / Sony Music Italy) che contiene anche il brano scritto per lui da Enrico Nigiotti.

Nelle ultime settimane anche Jacopo si è ritrovato, come tutti, alle prese con il distanziamento sociale e l'isolamento domestico, ma questo non ha fermato la sua voglia di fare Musica.

Ecco dunque Blue Monday, accompagnato dal videoclip ufficiale girato con il cellulare nel formato abituale delle storie su Instagram. Il racconto per immagini segue la vita quotidiana di un giovane ragazzo immerso nelle sue relazioni, dalla famiglia alla fidanzata, vissute in un tempo inedito come quello di un'emergenza sanitaria.

"Ho voluto che il video del nuovo singolo fosse così, semplice e naturale", ha spiegato Jacopo che si è ripreso a casa con le persone a lui più care. E con la speranza di tornare a una vita normale nel più breve tempo possibile, a comparire nel videoclip sono proprio i suoi famigliari che Ottonello ringrazia.

Il papà Roberto, la mamma Cinzia, la sorella e infine Greta, che Jacopo definisce "la mia compagna di viaggio, la mia migliore amica, la mia spalla, insomma il mio amore grande".

Ventun anni di Savona, Jacopo ha iniziato a dedicarsi alla musica fin da ragazzino quando casualmente si è imbattuto nelle sette note. Il grande pubblico ha iniziato ad apprezzarlo ad Amici di Maria De Filippi, talent che lo ha visto tra i protagonisti più seguiti e sostenuti al televoto e alla fine del quale ha rilasciato il suo disco d’esordio.

Jacopo Ottonello sui social

Solare e semplice come un giovane può esserlo, si racconta con grande onestà nella sua musica. “La voglia di tornare a cantare su un palco come quello è immensa – ha scritto in un recente post sul suo profilo Instagram – grazie per tutto l’affetto e l’amore che mi dimostrate ...ce la faremo ragazzi, insieme, e ritorneremo a cantare insieme.”

Intanto il cammino prosegue anche a luci spente, in attesa di nuovi tempi in cui potranno riprendere i concerti e gli eventi musicali.

Davanti a noi, per ora, un'estate senza musica dal vivo ma piena di note e iniziative social. Proprio Jacopo, tra i tanti, ha lanciato una challenge ispirata al suo album, invitando i fan a disegnare e condividere i propri lavori. In palio per il vincitore (scelto per la simpatia del disegno) una grafica personalizzata. Ottonello promette inoltre agli ascoltatori: "Cercherò di essere più presente in questo periodo difficile per tutti per cercare di portare nelle vostre case un po' di allegria e spensieratezza".