Venerdì 20 marzo su Canale 5 è stata trasmessa la quarta puntata del Serale di Amici. Al termine della sfida tra Giulia Molino e Jacopo Ottenello, quest'ultimo ha dovuto abbandonare la scuola. Terminata la diretta, il cantante è stato raggiunto da Witty Tv per una breve intervista. L'allievo di Amici ha rivelato di essere felice per il percorso effettuato fino ad oggi. Inoltre, Jacopo ha speso delle parole d'affetto nei confronti di tutti i suoi compagni di avventura.

L'intervista a Witty Tv

La sfida che ha decretato l'ultimo semifinalista di Amici 19 ha visto vincere Giulia Molino su Jacopo Ottonello.

Subito dopo l'eliminazione dal talent show, il giovane cantante ha fornito un giudizio a caldo a Witty Tv: "È stata una bella puntata, mi son sentito veramente carico sul palco, presente". Jacopo ha spiegato che la sua sofddisfazione più grande è stata quella di arrivare al cuore della gente ed ha ammesso che, nonostante il suo percorso si è interrotto, proseguirà ad impegnarsi rimanendo sempre con i piedi per terra.

Durante l'intervista a Witty Tv, Jacopo Ottonello ha inviato un messaggio anche ai suoi ex compagni di avventura.

Secondo il suo parere, Nicolai Gorodeskii è un fenomeno; mentre Javier Rojas deve continuare con la danza anche quando sarà finito il talent.

Un parere anche su Gaia Gozzi e Nyv. Nei confronti della prima, Ottonello ha dichiarato: "Si merita tutto quello che sta facendo"; la seconda invece è stata invitata a rimanere sempre sé stessa. Infine Jacopo ha cercato di tranquillizzare Giulia Molino a non sentirsi in colpa per essere arrivata in semifinale: "Non mi deve chiedere scusa".

Maria De Filippi commossa per l'eliminazione di Jacopo

Al termine della sfida tra Giulia Molino e Jacopo Ottonello, Maria De Filippi è apparsa visibilmente commossa. La conduttrice prima di congedare all'allievo ha espresso parole d'affetto: "Sei davvero perbene, è cosa rara. Ti auguro il meglio, davvero". A causa delle restrizioni previste per l'emergenza sanitaria, Maria De Filippi si è molto rammaricata per non aver potuto abbracciare l'allievo neo-eliminato.

Ottonello, nonostante non sia riuscito ad accedere alla finale del talent show, non è tornato a casa a mani vuote. Il giovane ha ricevuto un premio messo in palio da uno dei tanti sponsor del programma, pari al valore di 7.000 euro. Il restante della cifra non assegnata durante la terza puntata del Serale è stata ripartita tra gli altri allievi.

Ricordiamo, che tra i vari messaggi ricevuti da Jacopo Ottonello c'è anche quello di Andrea Muller. Il ballerino professionista di Amici ha affermato di aver sostenuto l'allievo dal primo giorno di scuola: "Un ragazzo esemplare, in bocca al lupo per tutto".