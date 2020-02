Sabato 15 febbraio è stata trasmessa su Canale 5 una nuova puntata di Amici [VIDEO]. Maria De Filippi ha chiamato in studio tutti i protagonisti della 70esima edizione del Festival di Sanremo, che sono usciti dalla scuola talent più famosa d'Italia: Giordana Angi, Elodie, Alberto Urso ed Enrico Nigiotti. Proprio in merito a quest'ultimo è accaduto qualcosa di inaspettato: la ballerina Elena D'Amario si è commossa nel lanciare il nuovo disco del cantautore toscano.

Per chi non avesse capito cosa è accaduto oggi, va detto che Enrico ed Elena nel 2010 sono stati fidanzati.

I due ragazzi all'epoca erano due allievi di Amici e Nigiotti si rese protagonista di un vero e proprio gesto d'amore nei confronti della sua dolce metà: la D'Amario infatti finì al televoto proprio con Enrico; quest'ultimo, nonostante avesse vinto, decise di autoeliminarsi per favorire il percorso di Elena.

Enrico ed Elena: la D'Amario in lacrime ad Amici

Maria De Filippi, prima di presentare Enrico Nigiotti, ha fatto qualche battuta sul cantautore toscano. La conduttrice ha ammesso che in passato Enrico era molto diverso: "All'epoca la testa non era esattamente quella di adesso".

Poi, Queen Mary si è complimentata per i testi scritti da Nigiotti.

Per presentare il nuovo album, dal titolo Nigio, Maria De Filippi ha chiamato Elena D'Amario. Quest'ultima non è restata affatto indifferente nel rivedere il suo ex, tanto che si è commossa in diretta. Di fronte alla richiesta di spiegazioni da parte della padrona di casa, la ballerina di Amici ha esclamato: "È stato il primo fidanzato.

Il primo amore non si scorda mai". Una scena che ha colpito tutti ed ha divertito il popolo dei social network. Molti telespettatori, infatti, hanno chiesto ai due giovani di tornare di nuovo insieme.

Enrico Nigiotti ed Elena D'Amario oggi: lui è fidanzato, lei è single

La strada di Enrico Nigiotti ed Elena D'Amario dopo l'esperienza ad Amici si è divisa dopo pochi mesi. Le lacrime della ballerina non significano affatto che la giovane voglia ritornare assieme al suo ex: la D'Amario, che oggi è single, si è solo commossa nel ripensare al suo primo amore e ai momenti belli trascorsi insieme.

Enrico Nigiotti oggi è fidanzatissimo con Giulia; i due convivono in Toscana e la canzone portata in gara a Sanremo "Baciami adesso" è una dedica alla sua dolce metà. Per quanto riguarda il brano portato alla kermesse sanremese, il cantautore toscano qualche giorno fa ha dichiarato: "L'ho scritta pensando a due persone che si ringhiano da lontano, ma in realtà si vogliono più vicine. Certe storie finiscono perché c’è troppo orgoglio, a volte bisognerebbe solo fermarsi un istante e dire: dammi un bacio".